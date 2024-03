Ciolacu afirmă că îl susține pentru un nou mandat pe președintele CJ Călărași, vizat într-un dosar DNA. ”Dar ce a făcut domnul Iliuță?”

Marcel Ciolacu a declarat că îl va susţine pe actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi Vasile Iliuţă pentru un mandat la şefia CJ Călăraşi, întrebat despre percheziţiile făcute de către procurorii DNA la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, într-un dosar de abuz în serviciu. „Până acum, nu este niciun anunţ că are un dosar penal, că este urmărit penal, că are vreo decizie. Dacă va avea o decizie de control judiciar, este exclusă susţinerea”, a adăugat liderul PSD.

„Dar ce a făcut domnul Iliuţă?”, a întrebat Marcel Ciolacu, chestionat dacă îl va mai susţne la şefia Consiliului Judeţean pe Vasile Iliuţă, joi la Palatul Parlamentului, la finalul Consiliului Politic Naţional al PSD.

Jurnalista a precizat că Vasile Iliuţă este anchetat într-un dosar de corupţie, iar replicat preşedintelui social-democraţilor a fost: „De unde ştiţi? Există vreun comunicat al DNA în acest sens?”

„Activitatea DNA este una publică. Dacă DNA intră într-o primărie, înseamnă că imediat că primarul are dosar penal? Nu am văzut. Da, eu îl susţin pe domnul Iliuţă pentru că, până acum, nu este niciun anunţ că are un dosar penal, că este urmărit penal, că are vreo decizie. Dacă va avea o decizie de control judiciar, este exclusă susţinerea”, a completat Ciolacu.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au făcut, joi, percheziţii la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, într-un dosar de abuz în serviciu, au declarat surse judiciare. Aceleaşi surse au declarat, pentru News.ro, că procurorii suspectează comiterea unor infracţiuni de abuz în serviciu şi ridică mai multe documente.

Conform presei locale, verificări au avut loc şi la sediul DGASPC Călăraşi şi la o unitate medicală, iar vizaţi de această investigaţie ar fi preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, şi conducerea spitalului respectiv.

Ads