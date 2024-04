Prima reacție a lui Clotilde Armand după ce a fost trimisă în judecată: ”Ciolacu a schimbat 4 procurori până a găsit unul din provincie pe care l-a avansat să mă ancheteze”

Primărița Sectorului 1, Clotilde Armand, a reacționat joi, 25 aprilie, la câteva ore după ce a fost trimisă în judecată.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Clotilde Armand precizează că a aflat de la televizor informația.

”În urmă cu câteva ore mi-am anunţat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1 şi mi-am depus la Biroul Electoral candidatura. I-am transmis lui Ciolacu că Alianţa Dreapta Unită o să-l trimită înapoi la covrigăria lui. La 2 ore după, am aflat de la televizor că am fost trimisă în judecată pentru că am implementat un program anticorupţie în administraţia locală”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Primărița Sectorului 1 afirmă că este ”un caz penibil, deschis la plângerea lui Dan Tudorache, cu acuzaţii ridicole, în care au inventat un prejudiciu de 3.000 euro”.

”Un dosar în care Marcel Ciolacu a schimbat 4 procurori până a găsit unul din provincie pe care l-a avansat să mă ancheteze, ca să nu mai zic actualul premier atacă independenţa Justiţiei la fiecare apariţie publică, iar Alina Gorghiu a ajuns unealta PSD în demolarea Justiţiei. Abia aşteptam ca întregul dosar să ajungă în instanţă să demontez toată aceasta făcătură”, a mai scris Clotilde Armand.

Reacția a venit după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunțat trimiterea sa în judecată pentru comiterea infracţiunii de ”folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”. Armand este acuzată că s-a desemnat manager al unui proiect şi a semnat patru dispoziţii prin care şi-a însuşit 18.720 lei.

