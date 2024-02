Discurs incoerent al lui Cristian Popescu Piedone: ”Mă arunc în lupta pentru Capitală fără nicio problemă” VIDEO

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declarat miercuri, 7 februarie, că ar fi dispus ”să se arunce” în lupta pentru Primăria Capitalei din partea PUSL, partidul lui Dan Voiculescu, dacă PSD și PNL nu își vor anunța mai repede candidații.

Piedone a ținut un discurs la Conferința de alegeri PUSL Sector 5, unde fiul său, Vlad, a fost ales președintele filialei.

Într-o declarație incoerentă, Piedone a spus că decizia sa de a candida la Primăria Capitalei depinde de definitivarea candidaților din partea PNL și PSD, iar în privința Primăriei Sectorului 5 proiectele sale pot fi duse mai departe de Vlad Popescu Piedone, fiul său, potrivit G4Media.

”O spun cu subiect și predicat: dacă văd că la Primăria Capitalei nu se configurează un candidat în care eu și primarii social-liberali din București... mă voi duce să mă bat pentru Capitală.

Fac un apel public către celor care le reprezentăm astăzi numele, și suntem umaniști, și îi învățăm și pe ei să devină umaniști întru interesul cetățenilor ca cei doi mari poli ai puterii astăzi care conduc România, PNL și PSD, să-și definitiveze candidații. Dacă se vor certa în continuare care cum și nu se vor înțelege, știu că proiectele Sectorului 5 vor fi duse mai departe și prin dumneavoastră locuitorii l-ați ales(...) și dacă nu mă eliberam, Vlad Popescu Piedone, era în continuare primarului Sectorului 5”, a afirmat Popescu Piedone.

Edilul le-a mai transmis celor două partide de la guvernare să nu-și mai „spună” rufele în public. ”Le spun să-și definitiveze, anunțe, nu mă interesează, ce candidat, eu le spun cu toată responsabilitatea că proiectele de la Sectorul 5 vor fi duse de Vlad Popescu Piedone și PUSL, eu voi candida pentru Primăria Capitalei. Repet, sunt un om de echipă, susțin echipa, cum am declarat prin declarație”, a insistat Piedone.

El a amintit și despre anunțul pe care l-a făcut, anul trecut, conform căreia PUSL o susține pe Gabriela Firea la Primăria Capitalei. ”Nu ne dezicem de această susținere, chiar dacă a făcut o afirmație...o susținem în continuare, nu ne dezicem, dar PUSL va avea un candidat, dar ce vă spun acum este o operație pe viu (…).

Cei trei primari social-democrați... eu acolo am crescut, în PSD, Daniel Băluță, cu mine și cu Robert Negoiță trebuie să susținem un primar general care să ne ajute, să ne dezvolte, nu ca acest Nicușor Dan la care nu am avut nici măcar acces să vorbim cu el. (…) Dacă văd că acest eșicher politic orgoliile primează mai mult decât interesele cetățeanului, mă arunc în luptă fără nicio problemă. Să nu se bucure cei care vor să... pentru nu am spus că candidez sigur la Primăria Capitalei, nu voi lăsa cetățenii Sectorului 5 (…)”, a mai afirmat Piedone.

Declarațiile pot fi urmărite în vide-ul următor, de la 1.09.09.

Reamintim că, în octombrie 2023, Cristian Popescu Piedone a anunțat că intenţionează să candideze pentru un nou mandat de edil al Sectorului 5. ”Să terminăm cu zvonurile că Piedone candidează la Primăria Capitalei! (...) Voi rămâne la 5, am proiecte pe următorii 5 ani (...) proiecte de dezvoltare”, spunea atunci edilul.