Vor demisiona Ciolacu și Ciucă din fruntea PSD și PNL dacă pierd alegerile? Cum au răspuns cei doi lideri

Liderii coaliției PSD-PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au fost întrebați miercuri seară, 21 februarie, dacă vor demisiona de la şefia partidelor pe care le conduc în cazul în care alianţa nu va obţine un scor de 50% la alegerile comasate, europarlamentare şi locale.

”Eu o să demisionez dacă pierd alegerile, momentan nu am pierdut niciun rând de alegeri. Vă rog frumos, nu-mi deranjaţi creşterea, chiar am fost singurul politician care a ieşit şi şi-a asumat, apoi au ieşit zeci de consultanţi, zeci de analişti politici care au zis că am făcut cea mai mare greşeală. Îmi asum în continuare acelaşi lucru, vom câştiga alegerile”, a afirmat Marcel Ciolacu, în onferinţa de presă de la Parlament la care a fost anunțată comasarea alegerilor.

Liderul social-democrat a adăugat că nici el şi nici preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, nu sunt oameni înfumuraţi, întrebat dacă în cazul unui scor electoral de 30% consideră că acesta ar reprezenta o victorie.

”Nu suntem nişte lăudăroşi, lăsaţi să decidă românii (...). Nu este vorba că fugim de răspundere, nu suntem acest tip de oameni”, a mai declarat Ciolacu.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a punctat că rolul liderilor coaliţiei este acela de a mobiliza activul celor două partide şi electoratul.

”Rolul nostru, astăzi, când am luat o decizie, decizie care vizează realizarea unei campanii politice şi a unei confruntări politice, nu este acela de a discuta despre demisie, este să facem tot ceea ce ne stă în putinţă să ne mobilizăm activul de de partid, să ne mobilizăm electoratul, să reuşim ca scorul pe care-l obţinem, fiecare partid la locale, şi, împreună, pe lista comună la europarlamentare să fie cât mai mare cu putinţă”, a evidenţiat Ciucă.