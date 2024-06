Doi elevi premiați de NASA, la primul vot: Vrem să ne lăsăm amprenta asupra viitorului țării

Doi elevi premiați de NASA au explicat motivul care a stat la baza votului pe care l-au dat duminică, arătând că vor să vadă îmbunătățiri în domeniile Educației și sănătății în România.

„Cred că cel mai mult ne-a determinat să votăm faptul că vrem să vedem o schimbare în bine. În principiu, am votat ceea ce am considerat că ne va ajuta să vedem această schimbare.Vrem să fie mai bine. Vrem să vedem îmbunătăţiri în domeniile Educaţiei, Sănătăţii şi tot aşa”, a explicat Maria într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Cei doi elevi au mai vorbit despre motivația lor, arătând că în urma studiilor din străinătate vor să revină în țară pentru a pune în aplicare lucrurile învățate.

„Vrem să ne exprimăm, vrem să ne lăsăm amprenta asupra cum vrem să arate ţara în viitor. Tot timpul am văzut România ca fiind casa mea. Am avut oportunitatea să merg şi în afară, în trecut, şi nu am rămas acolo şi consider că România are un viitor, lucrurile se schimbă în bine şi se vor schimba pe viitor şi de aceea vreau să mă întorc, deoarece văd că lucrurile merg în direcţia cea bună”, a mai explicat tânărul.

Cei doi tineri au fost premiați de NASA pentru un proiect privind construcția unei colonii spațiale, au mai spus că s-au documentat înainte de a vota la alegerile de pe 9 iunie.

Anul acesta numărul tinerilor cu drept de vot îl va depăși pe cel al seniorilor De altfel, un sondaj Eurobarometru privind tineretul și democrația, arată că tinerii români sunt pe primul loc în Uniunea Europeană la intenția de vot.