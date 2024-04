Coaliție imposibilă în familie: Doi frați se luptă pentru primăria unei comune din Vaslui. Unul este candidat PSD și celălalt PNL VIDEO

Doi frați candidează pentru funcția de primar la Pogonești, județul Vaslui. Edilul din prezent, Mihai Apostu este din PSD, iar fratele său, Marcel Apostu este consilier PNL și candidatul partidului pentru funcția de primar.

Bărbații afirmă că se respectă ca frați, însă vor lupta „până la moarte” pentru funcția dorită.

„Suntem născuți aici, suntem oameni «hambițoși» care dorim… acum și partidele politice au nevoie de oameni puternici la nivel local și atunci na… eu poate hambițos, fratele meu hambițos și am ajuns să candidăm unul împotriva altuia în această campanie electorală”, a declarat Mihai Apostu, pentru vremeanoua.ro.

Candidatul liberal, Marcel Apostu e de părere că s-a ajuns la această „bătălie” din cauza lipsei de comunicare.

„Am ajuns să candidăm la partide diferite datorită unei lipse de comunicare dintre noi… s-a ajuns să candidăm amândoi. Este o realitate, nu ascundem nimic, așa a fost să fie, am plecat pe drumuri diferite și am ajuns în punctul în care suntem. Nu am făcut un lucru rău, am făcut un lucru bun, constructiv, și sperăm să facem lucruri bune spre viitor”, a declarat Marcel Apostu, candidatul liberal.

Edilul din prezent, Mihai Apostu e de părere că ar putea să se înfrățească și organizațiile pe care le conduc, după modelul alianței din Capitală.

Ads

„Ați văzut că de când a intrat la guvernare alianța PSD-PNL s-au făcut lucruri frumoase în țară. Am fi vrut să facem și la nivel local, dar asta a fost decizia politică și fiecare suntem aduși să luăm o decizie pentru comunitate. Eu chiar mă gândisem, când am văzut decizia de la nivel național, să facem o listă comună aici…”, a fost de părere candidatul PSD.

Întrebați dacă și-ar ceda primul loc, frații au răspuns că e foarte greu pentru că sunt prea „hambițoși”.

„Întrebarea e greoaie… n-aș putea să vă răspund direct, dar eu sunt primar în funcție. Dacă în 2020 am fost ales primar, acum am și niște proiecte în derulare. Avem foarte multe proiecte și nu cred că aș putea să renunț așa ușor la hambiție pentru că noi asta ne-am dorit. Venind din mediul privat și atunci am intrat în politică pentru a aduce un plus valoare”, a declarat Mihai Apostu, primarul din Pogonești.

Ads

Fratele liberal a spus că „aș ceda în favoarea fratelui meu doar în cazul în care acei oameni din spatele meu, care sunt oameni de dreapta, ar fi acord cu o soluție de acest gen, dar, din punctul meu de vedere, n-aș ceda organizația PNL pentru organizația PSD”.

Cei doi frați sunt de acord cu faptul că alianța PSD-PNL e utilă pentru România.

„Vreau să confirm faptul că alianța PSD-PNL, cred că mai mult PNL-PSD, a fost o alianță în care nu s-a ținut cont de PSD, a ținut cont de toată lumea, la nivelul județelor, la nivelul orașelor foarte mari și se vede că a dus la foarte multe lucruri bune. Se construiește într-un sistem și asta arată că această alianță funcționează”, e de părere liberalul.

De asemenea, candidatul PSD e de părere că „decizia alianței PSD-PNL, la nivelul unor orașe sau Bucureștiul nu știu dacă o să ne influențeze sau o să ne ajute cu ceva pe noi pentru că, până la urmă, trebuie să fim realiști, fiecare partid vrea să obțină un scor bun, să-și ducă oamenii la un nivel înalt astfel încât la nevoie să aibă la cine să apeleze pentru a rezolva problemele comunității. Nu este un interes personal, ci este doar un interes pentru a dezvolta comunitatea”.

Ads