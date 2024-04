Lider PNL inculpat pentru corupție și-a depus candidatura la locale: ”Intru în competiţie bărbăteşte, deschis şi asumat”

Preşedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, inculpat pentru corupţie şi cu interdicţia de a exercita funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, şi-a depus miercuri, 24 aprilie, semnăturile şi dosarul de candidatură pentru un al doilea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean.

PNL Prahova transmite că Dumitrescu a decis să candideze pentru că „aleşii locali i-au solicitat” acest lucru, invocând continuitatea şi performanţele Consiliului Judeţean Prahova sub conducerea sa.

Într-o declaraţie transmisă prin intermediul unui comunicat de presă dat publicităţii de PNL Prahova, Iulian Dumitrescu susţine că a decis să candideze pentru un nou mandat ”din respect pentru prahoveni”.

”Nu a fost o decizie simplă, dar, din respect pentru prahoveni şi pentru aleşii locali, am hotărât să candidez pentru un nou mandat şi să ofer continuitate la nivelul Consiliului Judeţean. Împreună cu aceşti oameni – primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni –, am reuşit să facem în 3 ani în Prahova ce nu s-a făcut în 30 de ani înainte”, a afirmat Iulian Dumitrescu, conform documentului citat.

De altfel, PNL susţine că decizia lui Dumitrescu de a candida din nou ”a fost luată în urma discuţiilor cu primarii şi ceilalţi aleşi locali care i-au solicitat lui Dumitrescu să existe continuitate la nivelul administraţiei judeţene în contextul proiectelor de peste trei miliarde de euro din fonduri europene pe care CJ Prahova a reuşit să-i atragă în mandatul acestuia”.

În ceea ce priveşte dosarul penal în care este inculpat pentru corupţie, Iulian Dumitrescu susţine că este nevinovat şi că „are dreptul legal şi constituţional de a candida, colaborează cu instituţiile de cercetare penală, se consideră nevinovat şi aşteaptă o soluţie cât mai rapidă din partea Justiţiei”, se arată în comunicatul PNL.

”Intru în competiţia electorală bărbăteşte, deschis şi asumat, cu determinarea unui om care a trecut prin furtună şi cu convingerea că am datoria să duc la bun sfârşit proiecte atât de necesare pentru ca prahovenii să aibă o viaţă mai bună. În legătură cu dosarul penal în care am fost implicat, vreau să le spun cetăţenilor clar: sunt nevinovat, am încredere în Justiţie, ştiu că adevărul va ieşi la iveală şi că se va face dreptate”, mai spune Iulian Dumitrescu.

El acuză „presiuni colosale” făcute asupra sa de PSD Prahova.

”O serie de primari din judeţ au fost ameninţaţi, au fost defăimaţi şi s-a încercat blocarea investiţiilor din localităţile pe care aceştia de conduc. Scopul era de a-i forţa pe primari să treacă în PSD-ul care a ţinut pe loc Prahova vreme de 30 de ani. Dacă nu ar fi existat aceste atacuri de tip mafiot la adresa primarilor din judeţ, probabil că nici nu aş mai fi candidat. Am însă obligaţia să fiu solidar cu primarii şi le garantez că proiectele începute în Prahova vor fi finalizate. Eu, primarii, consilierii locali şi judeţeni, candidaţii PNL vom face tot posibilul ca mafia clanului Cosma să nu se întoarcă la butoanele de decizie”, adaugă Dumitrescu.

