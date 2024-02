LIVE Liderii coaliției explică decizia privind comasarea alegerilor și liste comune PNL-PSD: ”Este absolut o mișcare tactică”/”Am făcut ce e mai bine pentru țara mea” VIDEO

Liderii coaliţiei de guvernare PSD-PNL, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, au anunțat miercuri seară, 21 februarie, decizia în privinţa organizării alegerilor din acest an.

Cele două partide au decis comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale și liste comune la PE.

Principalele declarații ale liderului PNL, Nicolae Ciucă:

Dincolo de comasare, decizia prevede ca fiecare partid să candideze prin forțe proprii la locale, iar la europarlamentare să existe o listă comună.

Decizia a presupus asumarea responsabilității politice, ce vizează stabilitatea țării, coerența actului de guvernare și ține cont de interesul cetățenilor și contextul de securitate.

Românii își doresc stabilitate, liniște, să-și vadă de viața de zi cu zi, eu cred că partidele trebuie să dea dovadă de un minim sacrificiu de orgoliu.

Coaliția a reușit să treacă România printr-o serie de crize.

De la finalul anului 2021, România a reușit să realizeze cea mai mare absorbție de fonduri europene, peste 95%, atracția investitorilor străini.

Este pentru prima dată în 25 de ani când România are o creștere economică bazată pe investiții.

În această perioadă nu ne putem permite să fragilizăm tot ce ține de stabilitatea țării pentru micile orgolii politice.

”Prin noi înșine” reprezintă motto-ul prin care PNL a schimbat istoria țării și la Marea Unire, și în 1923, când a fost adoptată Constituția, ”Prin noi înșine” este motto-ul care ne reprezintă și astăzi și considerăm că reprezintă unitate și îndemn la asumare și responsabilitate. În strategia PNL, nu s-a schimbat nimic. În strategie este nevoie și de mișcări tactice. Ce s-a întâmplat acum este o mișcare tactică și nu cred că trebuie să dăm mai multe detalii. ”Prin noi înșine” se adresează tuturor românilor, este vorba de tot ce vrem să facem în calea europeană. Este absolut o mișcare tactică.

Ads

Alegerile locale au cu totul altă configurație. Acolo, la firul ierbii, există mai multă efervescență și campania se desfășoară altfel. La europarlamentare, cei aleși merg la Bruxelles și luptă pentru interesul României.

Nu am discutat nume sau despre modul în care vor fi împărțite pozițiile la europarlamentare.

Principalele declarații ale premierului Marcel Ciolacu:

Nu am nicio reținere de a ne angaja în acest proiect politic.

O putere politică trebuie să facă politici publice pentru cetățeni, să-și asume lucruri dificile și să facă mai puține calcule electorale.

Vorbim de dezvoltarea României. O putere politică care să își asume acest lucru trebuie să fie votată de tot mai mulți români.

Ads

Faptul că am decis să facem această comasare nu este nimic împotriva democrației. Dimpotrivă, este un vot pentru democrație și pentru a avea o reprezentare corectă.

Doar cele două mari partide se pot uni și pot face față unui val extremist.

Este vorba despre stabilitatea României, coerență, asumarea și drumul României în viitor.

Avem două obiective importante - să intrăm anul acesta în Schengen și România să devină membru OECD.

Nu e nimic nedemocratic să-ți asumi un lucru bun pentru români.

Putem vorbi cu curaj că România este în direcția corectă.

Am sentimentul că am făcut ce este mai bine pentru țara mea, indiferent pe costuri.

Am decis ca prezidențialele să aibă loc în septembrie.

Cred că, la peste 30 de ani de democrație, trebuie să intrăm într-o logică de democrație consolidată și de respect între noi. Nu am niciun regret, consider că am făcut ce este mai bine pentru mine și colegii mei, dar în primul rând pentru români.

Am luat o decizie de a nu bloca România.

Aș fi mândru ca și român ca președintele României să ocupe o funcție politică la nivel mare.

PSD, la fel ca PNL, are mii de aleși locali. Ar fi fost o greșeală ca noi, din birouri, să hotărâm ce e mai bine pentru fiecare comună, oraș, municipiu. Aceste decizii se iau la baza partidului. Sunt convins că vom avea și alianțe locale, dar acest lucru trebuie să-l facă aleșii din teritorii

Direcția comună o va da lista la europarlamentare.

E un moment bine ales ca PNL și PSD să creioneze un proiect de țară. După ce vedem ce decid românii, să ne strângem într-o coaliție pe 10 iunie pentru a lua deciziile pentru perioada următoare.

Mi-aș dori să găsim o doamnă care să deschidă lista la europarlamentare a celor două partide, care să nu fie membru PNL sau PSD.