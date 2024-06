Prima întâlnire a liderilor PSD-PNL după alegeri: ”Asta e mai mult coaliția Nicu – Marcel decât coaliția PSD-PNL”

Liderii coaliției PSD-PNL se întâlnesc marți, 11 iunie, în prima ședință de după alegerile locale și europarlamentare. Cele două partide ar putea discuta dacă vor merge împreună sau separat la alegerile prezidențiale și cele parlamentare.

Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă sunt acum sub presiunea liderilor din PSD și PNL pentru a merge pe liste separate. Nu e clar în acest moment cum ar putea funcționa coaliția de guvernare dacă liderii celor două partide vor intra în campania electorală unul împotriva celuilalt, scrie G4Media.ro.

”Vom trăi și vom vedea. Până la urmă, asta e mai mult coaliția Nicu – Marcel decât coaliția PSD-PNL. Vor găsi ei o soluție”, a declarat un lider al coaliției pentru G4Media.

După alegerile de duminică, liderul coaliției a declarat că ”sunt toate premisele pentru o alianță politică cu PNL, cu candidat comun la prezidențiale și listă comună la parlamentare”. Ciolacu a subliniat însă că ”e foarte puțin probabil ca PSD să renunțe la candidatura la prezidențiale, având în vedere că am câștigat alegerile”.

Ads

Cu alte cuvinte, Ciolacu a lansat ideea unor candidați comuni ai PSD și PNL la alegerile prezidențiale și parlamentare, bazându-se pe rezultatul de peste 48% la europarlamentare obținut de lista comună a celor două partide.

Pe de altă parte, doi dintre cei mai puternici lideri PSD, Sorin Grindeanu și Paul Stănescu au respins ideea unui candidat comun la prezidențiale.

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte al PSD, a declarat marți, 11 iunie, pentru G4Media, că PSD va avea propriul candidat la prezidențiale, iar președintele partidului, Marcel Ciolacu, e favorit să fie desemnat candidat. El a respins ideea ca PSD să nu aibă propriul candidat, într-o alianță electorală cu PNL, spunând că partidul tocmai a câștigat alegerile locale.

”PSD va avea candidat propriu la prezidențiale, nu cred că există altă variantă, nu înțeleg de ce există acest semn de întrebare. Am pierdut cumva alegerile? Noi am câștigat aceste alegeri, am dat dovadă de modestie, am mulțumit alegătorilor, e o victorie importantă pentru că pentru noi contează foarte mult alegerile locale. Structura noastă de aleși locali s-a întărit, avem 5 președinți de Consilii Județene în plus, mai mulți primari de municipii reședință de județ. Asta înseamnă că încrederea în PSD a crescut, suntem evident principala forță politică”, a spus Grindeanu.

Ads

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, a anunțat și el luni că partidul va face face congres ”probabil” săptămâna viitoare pentru desemnarea propriului candidatului la prezidențiale. El a fost întrebat dacă Marcel Ciolacu ar trebui să fie candidatul partidului, dar a spus că decizia va fi luată la congres.

Și Nicolae Ciucă a respins în repetate rânduri ideea unei candidaturi comune PSD-PNL la prezidențiale. Cu două zile înainte de alegeri, el a spus că PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidenţiale, iar decizia privind nominalizarea va fi luată în forurile de conducere, el precizând că va avea loc un Consiliu Naţional după alegerile din 9 iunie.

De altfel, Ciucă și-a lansat neoficial candidatura la prezidențiale încă din 1 mai, când sute de panouri uriașe cu numele său au împânzit țara. De asemenea, șeful PNL a anunțat că își va lansa o carte autobiografică.

Ads