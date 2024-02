USR și-a anunțat candidatul la Primăria Sectorului 6. Principalele promisiuni făcute de Mihaela Ştefan VIDEO

Viceprimarul USR al Sectorului 6, Mihaela Ştefan, şi-a lansat joi, 1 februarie, candidatura pentru funcţia de primar al sectorului, subliniind că îşi doreşte să creeze o comunitate puternică şi să investească în cinci domenii principale.

La evenimentul de lansare a candidaturii au participat primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, preşedintele USR Bucureşti, Vlad Voiculescu, parlamentarii Oana Ţoiu, Ştefan Pălărie, Diana Buzoianu şi Silvia Dinică.

”Vrem să transformăm Sectorul 6 într-o comunitate puternică şi pentru asta vrem să investim în cinci direcţii principale: în educaţie - pentru că avem nevoie de spaţii care să crească interesul copiilor şi al pedagogilor; în asistenţă socială şi sănătate - pentru că ele sunt piatra de temelie a oricărei comunităţi; în urbanism responsabil - pentru că nu putem reda Bucureştiul înapoi locuitorilor săi dacă nu punem o ordine în acest domeniu; în cultură - pentru că am citit un studiu şi consumul de produse culturale generează stare de bine; în proiecte care să promoveze cu adevărat egalitatea de şanse - pentru că nimeni nu poate rămâne în urmă. Nu contează ce venit are, ce vârstă sau dacă are sau nu o dizabilitate”, a spus Mihaela Ştefan.

Ads

Ea a menţionat că îşi doreşte să finalizeze centrul de imagistică de la Centrul ”Sf. Nectarie” şi investiţiile în Cinematograful Cotroceni, despre care a spus că ”a fost o comoară” a cinematografelor din Bucureşti. Mihaela Ştefan a mai precizat că în Consiliul Local Sector 6 grupul USR a ”resetat” modul în care sunt abordate problemele de urbanism, evidenţiind că trebuie avut în vedere interesul public.

Vlad Voiculescu a arătat că Mihaela Ştefan este o persoană ”extrem de ambiţioasă şi de tenace în a face lucrurile care contează” pentru oameni. El a reamintit că, printre atribuţiile acesteia, în calitate de viceprimar, s-au numărat asistenţa socială, educaţia şi cultură.

Ads

”Vedem lucrurile pe care le-a făcut pentru copii abuzaţi, pentru copii care au fost victime ale violenţei domestice, pentru victime ale abuzurilor sexuale. Sunt proiecte care s-au făcut în premieră, aici, în Sectorul 6, fiind iniţiate şi implementate 100% de către viceprimarul USR. Vedem proiecte pentru femei, pentru tinere fete, în şcoli. Vedem lucruri care nu s-au mai făcut nicăieri în România, lucruri care, de când Mihaela Ştefan le-a implementat aici, au devenit un model de bună practică şi au fost preluate mai întâi de primari USR din ţară şi apoi şi de alţii”, a spus el.

Senatoarea USR Diana Buzoianu a reamintit proiectele susţinute de Mihaela Ştefan: ”Mişcare pentru sănătate”, minibibliotecile din parcuri sau măsurile de susţinere a artiştilor.

”Hai să ne gândim un pic la binele pe care l-a făcut Mihaela pentru persoanele fără adăpost, care astăzi au locuri moderne în care să aibă un pat, masă. Hai să vorbim de binele pe care l-a creat pentru elevele fără resurse care, astăzi, în şcolile din sector au acces pentru prima dată la absorbante şi materiale de igienă personală. Hai să vorbim de asistenţii persoanelor cu dizabilităţi, care în ultimii ani nu au fost ascultaţi, dar cărora Mihaela le-a auzit nevoile”, a mai spus ea.