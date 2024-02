Cum vede acum Mircea Geoană momentul ”Mihaela, dragostea mea”: ”Sunt un om mai țeapăn” VIDEO

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a vorbit recent, într-un podcast, despre momentul ”Mihaela, dragostea mea” din 2009.

Fostul lider al PSD a fost întrebat în emisiunea ”Da, Bravo”, realizată de Mihai Bobonete, dacă - în cazul în care va candida din nou la președinție și va ajunge în situația ultimului exit-poll - se va bucura din nou în seara respectivă sau va aștepta ziua următoare.

”Aoleu! Am venit și eu aici să... și tu Brutus, chiar așa? Văd niște pistoale pe aici încrucișate, dar alea sunt pentru tras în față, nu tras în spate”, a răspuns Geoană râzând, potrivit Digi24. ”Ce-a fost în 2009 a fost în 2009. Cred că e destul de clar ce-a fost atunci. Sunt deja aproape 15 ani de atunci. Cred că există un Dumnezeu acolo care ne dirijează. Eu cred că acum sunt un om mai țeapăn, poate și din cauze de genul respectiv. Ce nu te omoară te întărește”, a adăugat fost lider al PSD.

Replica „Mihaela, dragostea mea” a rămas celebră după ce Mircea Geoană i s-a adresat astfel soției sale în seara alegerilor prezidențiale din anul 2009, când a candidat din partea PSD și a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Traian Băsescu.

Mircea Geoană a mai afirmat că retragerea ulterioară din politică, pentru 10 ani, l-a ajutat să devină mai puternic.

”Cred că cea mai bună decizie a mea după episodul respectiv a fost să fac un detox de politica românească, cam 10 ani de zile detox. Și mers la sală că nu strică, dar una peste alta am simțit nevoia să mă rup un pic, să fac altceva. M-am ocupat de institutul Aspen, am făcut un pic de consultanță, am fost cetățean liber o perioadă de timp. Și mi-a făcut tare bine”, a mai spus secretarul general adjunct al NATO.