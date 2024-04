Îndemnul lui Nicușor Dan pentru bucureșteni: ”Suntem prea mulţi oameni oneşti să nu câştigăm” VIDEO

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a transmis marţi, 9 aprilie, că scrutinul din 9 iunie reprezintă pentru bucureşteni o alegere ”între o administraţie onestă şi una a jafului din bani publici şi a mafiei imobiliare”.

”Pe 9 iunie avem alegeri locale. Alegerea este între o administraţie onestă şi una a jafului din bani publici şi a mafiei imobiliare”, a scris, pe Facebook, Nicuşor Dan.

Edilul face apel la oamenii ”oneşti” din Capitală.

”Suntem prea mulţi oameni oneşti în Bucureşti să nu câştigăm. Vă mulţumesc!”, a mai scris primarul general.

În clipul video care însoţeşte mesajul, Nicuşor Dan mai afirmă că a „scos primăria din faliment”.

”În trei ani, am scos primăria din faliment. Am schimbat 110 kilometri de termoficare, mai mult decât administraţia PSD în 12 ani. Am terminat, după 48 de ani, staţia de epurare de la Glina şi, în sfârşit, canalizările noastre nu mai poluează Dunărea şi Marea Neagră”, afirmă Nicuşor Dan.

”Am oprit mafia imobiliară care ar fi sufocat şi mai mult oraşul”, a adăugat primarul general.

Acesta spune, însă, că ”alegerile din 9 iunie sunt despre mai mult decât conducte şi tramvaie”: ”Sunt despre valori, acele valori care să-i facă pe copiii noştri să vrea să trăiască în Bucureşti şi în România”.

Nicuşor Dan candidează ca independent, cu susţinerea Alianţei Dreapta Unită şi a REPER.