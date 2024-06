REPER acuză vicierea rezultatelor alegerilor din 9 iunie și cere demisii în lanț. ”Nu îi putem lăsa să fure la nesfârşit”

Rezultatele alegerilor din 9 iunie nu sunt cele care ar trebui să fie pentru că au fost viciate, acuză partidul REPER.

Prin reprezentanții săi, acesta a solicitat, joi, 13 iunie, demisia şefului AEP Toni Greblă, a întregii conduceri a Autorităţii Electorale permanente şi a ministrului de Interne Cătălin Predoiu, arătând că aceştia ar fi vinovaţi de "vicierea rezultatelor alegerilor din 9 iunie prin nereguli grave constatate de competitorii electorali, observatorii independenţi şi de către cetăţeni".

De asemenea, REPER îi cere preşedintelui Klaus Iohannis să-şi exercite "de îndată" rolul de mediator între societate şi stat, "într-un moment delicat pentru democraţia din România, în care încrederea în procesul electoral s-a prăbuşit şi urmează alte două rânduri de alegeri cruciale pentru viitorul ţării".

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, 13 iunie, de acest partid, în ultimele 24 de ore, după apelul REPER, peste 220 de cetăţeni au sesizat că la secţia unde ei au votat REPER apar zero voturi pentru această formaţiune politică în procesele verbale publicate pe site-ul AEP.

"85 dintre aceste sesizări au fost verificate de echipele REPER şi se susţin cu probe clare, însă Biroul Electoral Central a respins pe bandă rulantă sesizările venite de la cetăţeni, cu toate că am făcut dovada lor şi mulţi dintre ei şi-au arătat disponibilitatea de a depune mărturii cu nume, prenume, adrese de contact şi numere de telefon pentru verificare", adaugă sursa citată.

Reprezentanţii REPER susţin că "nici măcar în cazul flagrant de la Tunari, în care candidata partidului, deputata Oana Cambera a sesizat că deşi ea a votat REPER într-o secţie pe procesul verbal apar zero voturi, BEC nu a luat încă o decizie de renumărare".

Conform acestora, în doar două secţii unde s-a făcut o asemenea renumărare REPER a recuperat peste 150 de voturi de la zero, "dar în toată ţara sunt peste 2500 de secţii de vot unde în procesul verbal apar zero voturi pentru Partidul REPER".

"Fără o renumărare a voturilor acolo unde există suspiciuni de fraudă, alegerile din 9 iunie vor rămâne o pată neagră pentru democraţia din România şi o încălcare flagrantă a principiului garantării dreptului la alegeri libere şi corecte. Toată această mascaradă a început cu eliminarea din secţiile de vot a reprezentanţilor REPER printr-o ordonanţă de urgenţă dată de Marcel Ciolacu", a declarat Dragoş Pîslaru, copreşedinte al partidului.

Şi Ramona Strugariu, copreşedinte REPER, consideră că toate forţele pro-democratice de opoziţie din România trebuie să se lupte, acum, pentru acelaşi obiectiv - apărarea democraţiei.

"Nu mai este vorba despre un partid sau altul, ci despre fiecare vot în parte furat şi un stat de drept umilit. Cerem public reluarea de la zero a procesului de numărare a voturilor, sub atenta monitorizare a observatorilor din societatea civilă, a reprezentanţilor tuturor partidelor politice şi a candidaţilor independenţi care au participat la alegeri. Am început să sesizăm toate forurile internaţionale şi ne vom lupta pentru ca voturile cetăţenilor să fie respectate, iar cei vinovaţi să suporte rigorile legii. Nu renunţaţi, semnalaţi-ne în continuare neregulile, vorbiţi public despre asta, faceţi sesizări. Nu îi putem lăsa să fure la nesfârşit", a transmis Ramona Strugariu.

