PNL exclude susţinerea lui Piedone la Primăria Capitalei. Ionuț Stroe: "Ar fi cea mai mare greşeală"

Susţinerea lui Cristian Popescu Piedone la Primăria Capitalei nu este pe agenda de lucru a PNL, susține purtătorul de cuvânt al partidului, Ionuţ Stroe.

Întrebat, în emisiunea România Politică de la Prima News, despre zvonurile potrivit cărora unii lideri din PSD ar vrea susţinerea lui Piedone la Primăria Capitalei, Stroe a răspuns răspicat.

"Din punctul meu de vedere este exclus. Acum, să dăm din lac în puţ, din perioada lui Nicuşor Dan, la scenariul acesta avansat de dvs. ar fi cea mai mare greşeală", a spus acesta. Primăria este o instituţie serioasă, iar primarul general al capitalei gestionează vieţile a aproape 3 milioane de locuitori, atarge atenția liberalul.

"Este un lucru mai mult decât serios, este o chestiune de responsabilitate, nu de circ, apropo de oferta electorală a domnului Piedone, e o chestiune ce ţine de viziune, de muncă foarte multă, lucruri pe care le vedem mai puţin".

Stroe a făcut și o comparație între Cîrstoiu, candidatul susținut de PSD-PNL, și Piedone, iar ultimul a picat testul.

"E foarte simplu să te afişezi în precampanie cu lăutari alături, mâncând covrigi în piaţă, parizer. Acest lucru nu echivalează competenţe în zona administraţiei, acest lucru nu ţine loc de responsabilitate şi management la Primărie, lucruri pe care Cîrstoiu le are. Piedone, din punctul meu de vedere, apropo de scenariul avansat, nu", a arătat purtătorul de cuvânt al PNL.

"E cât se poate de evident, avem un candidat, de ce vorbim despre Piedone? De ce comentăm aceste scenarii fitil de fiecare dată? De ce acest om este pus zi de zi să explice fel de fel de lucruri care cel puţin până în acest moment s-au dovedit a fi false", a menţionat Stroe.

El a mai spus că Piedone "are o mişcare scenică şi audienţe impresionate pe internet" în timp ce Cătălin Cîrstoiu "are un bagaj de cunoştinţe, un proiect, are experienţă şi o bună reputaţie".

"Abia aştept să ajungem la momentul dezbaterilor, când se va fi terminat cu circăraia asta, cu pozele frumoase făcute prin târguri şi ogoare", a completat Stroe.