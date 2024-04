PNL a mai ”furat” un primar de la USR: ”Echipa devine pe zi ce trece mai puternică” FOTO

Primarul Alexa Chifa din comuna Poienile de sub Munte, ales din partea USR, s-a alăturat PNL Maramureş.

”Echipa PNL Maramureş devine pe zi ce trece mai puternică. Tineri, seniori, profesionişti din diverse domenii, dar şi cetăţeni simpli se alătură echipei care a dovedit în ultimii ani că nu doar vrea, ci şi poate să dezvolte Maramureşul. Printre oamenii din administraţia locală care s-au alăturat liberalilor se numără primarul Alexa Chifa din comuna Poienile de sub Munte”, anunţă PNL Maramureş.

”Oameni harnici, serioşi şi demni se alătură zilnic echipei PNL Maramureş! Alexa Chifa este unul dintre maramureşenii care şi-a căutat rostul peste hotare. S-a întors acasă convins că poate pune umărul la schimbarea pe care cu toţii ne-o dorim. În mandatul său de primar, cu sprijinul viceprimarului liberal Ioan Holdiş, a dovedit o altfel de abordare în administraţie. Cei doi au reuşit să genereze proiecte atât de necesare pentru comună şi au răspuns nevoilor comunităţii. Se consultă cu locuitorii, se implică admirabil pentru a genera dezvoltarea comunei. De astfel de oameni este nevoie în administraţia locală pentru a pune localităţile pe drumul dezvoltării! Au avut şi până acum susţinerea mea şi a Consiliului Judeţean Maramureş. O vor avea şi de acum, inclusiv prin Gabriel Bogdan Şteţco, administratorul public al judeţului, pe care îl susţinem la alegerile locale pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Maramureş”, a transmis Ionel Bogdan, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş/PNL Maramureş, candidatul susţinut pentru alegerile locale din 9 iunie pentru funcţia de primar al municipiului Baia Mare.

Printre proiectele susţinute se numără asfaltarea drumului de pe Luhei, o zonă din Poieni unde locuiesc 1200 de oameni şi care era din piatră, impracticabil, dar şi extinderea alimentării cu energie electrică în cătunul Cornăţea unde locuiesc 130 de suflete, dintre care 30 sunt copii, precizează PNL Maramureş.

”Alexa Chifa este unul dintre cei mai destoinici primari din Maramureş şi sunt mândru că s-a alăturat familiei liberale. Un lider tânăr, cu viziune pe termen lung, Alexa Chifa a arătat din primul mandat că performanţa în administraţia publică este posibilă şi la Poienile de sub Munte. Împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean, Ionel Bogdan, am avut o colaborare foarte bună cu liderii Primăriei Poienile de sub Munte. Primarul Alexa Chifa şi viceprimarul Ioan Holdiş fac o echipă foarte bună şi au proiecte importante pentru dezvoltarea comunităţii. În calitate de administrator public al Judeţului Maramureş, le-am oferit tot sprijinul de care au avut nevoie şi am siguranţa că vom munci şi în viitorul mandat la fel de bine, pentru că maramureşenii au nevoie de oameni implicaţi, pentru care bunăstarea cetăţenilor este pe primul loc”, a afirmat Gabriel Bogdan Şteţco, administratorul public al judeţului şi candidatul susţinut de PNL la alegerile locale din 9 iunie pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Maramureş.