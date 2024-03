Liderul politic care este convins că Nicușor Dan va câștiga din nou Capitala: ”Bucureștenii nu vor mai alege a doua oară un medic șpăgar”

Liderul USR, Cătălin Drulă, a vorbit vineri, 29 martie, despre principalii candidați la Primăria Capitalei, spunând că este convins că actualul edil, Nicușor Dan, va mai obține un mandat.

Drulă a lansat un atac la adresa lui Cătălin Cîrstoiu și a lui Cristian Popescu Piedone.

”Mi-am făcut un obicei să nu comentez sondajele de opinie,și să mă ocup de atragerea voturilor. Oamenii îmi spun că le place de Nicușor Dan, că îl vor în continuare. Când a preluat mandatul, Nicușor Dan a plecat cu un handicap enorm, Bucureștiul era aproape în faliment, țevile nu fuseseră schimbate de nu știu când, starea transportului în comun știm foarte bine care era, între timp avem 110 kilometri de țevi schimbate în subteran, avem 300 de mijloace de transport noi”, a spus Cătălin Drulă, la Digi24.

Întrebat dacă crede în victoria lui Nicușor Dan, care este susținut de Alianța Dreapta Unită, liderul USR a răspuns: ”Da, absolut! Sunt bucureștean, sunt născut aici, pretind că după 42 de ani înțeleg cumva bucureștenii, îi înțeleg și că fac erori, au ales o dată un medic șpăgar, și nu cred că o vor face și a doua oară. Nu cred că vor alege nici clovneria, pentru că nu ne va duce nicăieri”.

Întrebat și dacă îl acuză pe medicul Cătălin Cîrstoiu că e ”șpăgar”, Drulă a amintit despre declarația acestuia de avere.

”Eu spun că, uitați-vă la declarația de avere, și la ce este în realitate. Domnul Cârstoiu în declarația de avere nu are nimic, în schimb umblă cu niște bolizi de 120.000 de euro, are o avere pe care nu mi-e foarte clar cum o poate justifica prin veniturile obișnuite. Ca politician, am obligația să atrag atenția când ceva e cunoscut și vine pe toate sursele, pentru că nu vreau să lăsăm orașul din nou... a venit un tip carismatic - Oprescu, a fost o întreagă campanie și în 2008 și în 2012. În afară că era un personaj putred de corupt, acum e fugit din țară. Atunci, administrația Bucureștiului a fost un dezastru”, a mai spus liderul USR.

