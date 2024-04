Deputatul USR Stelian Ion şi-a depus candidatura pentru Primăria Constanţa: „Este un loc care merită să fie apreciat”

Stelian Ion, deputatul USR şi-a depus candidatura la funcţia de primar al municipiului Constanţa, din partea alianţei Dreapta Unită.

El este deputat USR de Constanţa la al doilea mandat. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti şi este avocat din 2002.

„Constanţa este oraşul în care m-am născut, am crescut, oraşul în care am învăţat, am muncit şi mi-am întemeiat familia. Este un loc care merită să fie apreciat şi pe care oamenii să îl iubească. Îmi doresc să punem capăt abuzurilor din administraţia constănţeană măcinată de zeci de ani de corupţie.

Cred în continuare că fiecare constănţean merită să îşi redobândească demnitatea, merită să spună, din nou, cu mândrie că este din Constanţa. Vreau să ne bucurăm de spaţii verzi, de aer curat, de o infrastructură bine pusă la punct şi de o administraţie care să funcţioneze în interesul oamenilor”, spune Stelian Ion, conform comunicatului de presă al USR.

Stelian Ion este deputat USR de Constanţa la al doilea mandat. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti şi este avocat din 2002. În primul său mandat de deputat, între 2016 şi 2020, Stelian Ion a luptat în Comisia juridică împotriva modificărilor nocive la legile Justiţiei iniţiate de Liviu Dragnea şi a contribuit la redactarea a zeci de sesizări la CCR pentru a bloca legile în favoarea infractorilor promovate de PSD.

În decembrie 2020, a devenit ministru al Justiţiei, funcţie din care a încercat să repare tot ceea ce au stricat Dragnea, Iordache şi PSD în sistemul de justiţie. A propus un proiect de desfiinţare a Secţiei Speciale de anchetare a magistraţilor, a avansat proiecte noi pentru legile Justiţiei şi a pus în dezbatere publică modificările la Codul Penal si Codul de procedură penală. Stelian Ion a contribuit la deblocarea admiterii în magistratură şi a demarat procedura de selecţie pentru funcţiile de conducere din DNA şi DIICOT.

Stelian Ion a militat permanent pentru protejarea mediului. Recent, este omul care a descoperit cum este „mutilată” plaja din Mamaia şi a trimis sesizări şi interpelări la Garda de Mediu şi la Ministerul Mediului. În timp ce vorbeşte despre revitalizarea staţiunii Mamaia, primarul Vergil Chiţac emite autorizaţii pentru distrugerea staţiunii şi a plajei. Suprafeţe întregi excavate la adâncime destul de mare, a fost adus pietriş din afară, bătătorit, compactat. Plajele au fost lăţite tocmai în ideea de a le proteja, nu pentru ca unii băieţi deştepţi să construiască pe plajă după bunul plac.

Stelian Ion susţine programul de Bugetare Participativă „Tu decizi pentru Constanţa”, iniţiat de consilierii USR. Un instrument corect şi transparent pe care constănţenii l-au putut folosi pentru realizarea unor proiecte pe care ei şi le doresc. Constănţenii au depus proiectele, constănţenii le-au votat, iar Primăria trebuie să le execute.

Alianţa Dreapta Unită are şi o echipă numeroasă de candidaţi pentru Consiliul Local Constanţa – profesionişti în diverse domenii, care au pregătirea necesară pentru rezolvarea tuturor problemelor oraşului.

