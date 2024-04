Liberalul care a trecut la PSD alături de 500 de colegi: ”Mulțumesc pentru deschiderea și energia cu care ne-a întâmpinat”

Raul Ambruş, preşedintele Partidului Liberal Timiş, a decis să treacă la PSD Timişoara alături de peste 500 de colegi şi să susţînă candidatura lui Alfred Simonis pentru funcţia de preşedinte al CJ Timiş, după ce şi-a exprimat nemulţumirea că Alianţa Timişoara Unită îl va susţine pe Alin Nica pentru functia de preşedinte al Consliului Judeţean Timiş.

“PSD a fost mereu un partid deschis către oamenii performanţi şi către liderii din comunitate. Prin venirea lui Raul Ambruş şi prin alianţa cu PNL, cred că am reuşit cu adevărat să realizăm un pol social-liberal în Timiş extrem de puternic, care poate oferi stabilitate în viitorii patru ani. Din postura de preşedinte interimar al Camerei Deputaţilor, am impus împreună cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, că judeţul Timiş să nu mai fie marginalizat la Bucureşti. Pentru a putea implementa proiectele de care Timişul are nevoie că de aer este nevoie şi de o echipa performanţă şi de stabilitate politică solidă. Răul Ambrus se alătură echipei PSD Timiş într-un proiect serios şi pe termen lung care înseamnă, în primul rând, modernizarea judeţului Timiş şi a Timişoarei. Nu ne permitem să facem experimente pe spatele cetăţenilor, de aceea mergem la sigur cu oameni care au demonstrat deja“, a declarat preşedintele PSD Timiş, Alfred Simonis.

La rândul său, consilierul local Raul Ambruş a spus că PSD Timiş se prezintă în faţa cetăţenilor la alegerile locale cu cel mai serios proiect de dezvoltare a Timişoarei şi judeţului Timiş.

“Vreau să mulţumesc preşedintelui PSD Timiş, Alfred Simonis, pentru deschiderea şi energia cu care ne-a întâmpinat încă de la primele discuţii pe care le-am avut. A dat dovadă că este un om hotărât, serios şi dinamic, care ştie foarte clar ceea ce vrea să facă. Ne-am alăturat echipei PSD Timiş, deoarece aici am găsit un proiect ambiţios care să ducă Timişoara şi judeţul Timiş la un alt nivel. S-a demonstrat şi în trecut că PSD ştie să funcţioneze extrem de eficient alături de o componentă liberală şi de aceea am toată încrederea că experienţă pe care eu şi colegii mei am acumulat-o în administraţia din Timişoara se completează foarte bine cu experienţă pe care colegii mei din PSD Timiş o au la nivelul judeţului. Alfred Simonis şi Sorin Grindeanu sunt doi oameni care în ultimii ani au reuşit pentru Timişoara şi judeţul Timiş ceea ce nimeni nu a mai reuşit vreodată, să atragă fonduri şi proiecte care să aducă dezvoltare cu adevărat“, a precizat Raul Ambruş.

Consilierul local Raul Ambruş este la primul mandat în Consiliul Local Timişoara şi a deţinut, pe rând, funcţiile de preşedinte al TNL Timiş şi secretar general al PNL Timişoara.

Raul Ambruş a fost exclus din Partidul Naţional Liberal Timiş, după ce a făcut scandal la Conferinţa de alegeri a PNL Timişoara. Acea Conferinţă de alegeri a fost anulată şi câteva zile mai târziu, alegerile au fost reluate, fiind atunci ales preşedinte al PNL Timişoara, Cosmin Tabără. În acelai timp, liberalii au început demersurile pentru excluderea lui Răul Ambruş din PNL, mai ales că acesta a fondat şi Platforma Liberal Conservatoare care ulterior s-a transformat în Partidul Liberal. Totuşi Răul Ambrus a rămas conslier local şi a votat proiectele USR, fără să ţină cont de votul PNL.