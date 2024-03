Rețeta candidatului medic la Primăria Capitalei, refolosită de PSD-PNL. De ce este diferită candidatura lui Cătălin Cîrstoiu de cea a lui Sorin Oprescu din 2008

Medicul Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar din București, a fost confirmat candidatul coaliției PSD-PNL la Primăria Capitalei, după luni de negocieri în coaliție, răzgândiri și variante „testate” de independenți și membri de partid.

În contextul în care Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone par că se vor bate singuri la Primăria Capitalei, date fiind sondajele publicate până acum, coaliția scoate la înaintare o strategie folosită și în trecut, cea a medicului candidat la Primărie. La fel ca fostul edil al Capitalei Sorin Oprescu, medicul Cătălin Cîrstoiu este și el director al Spitalului Universitar din București, însă între cei doi există deja două diferențe majore în ceea ce privește experiența politică și notorietatea.

Cătălin Cîrstoiu, în vârstă de 50 de ani, este în prezent manager al Spitalului Universitar de Urgență București. Acesta e șeful Secției Ortopedie-Traumatologie I a Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) și decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității „Carol Davila“ din București (UMFB).

Medicul Cătălin Cîrstoiu a avut tangențe cu politica prin tatăl său, Ion Cîrstoiu, care a avut două mandate de parlamentar între 1996 și 2004, având legături strânse cu PD și PDL. Ion Cîrstoiu a fost prefect și subprefect de Argeș, când n-a mai prins loc în legislativ.

Ads

De asemenea, Cătălin Cîrstoiu este finul fostului președintele Traian Băsescu, care l-a și decorat în anul 2010 cu Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler.

De partea cealaltă, Sorin Oprescu începuse să cocheteze în domeniul politicii încă de pe la începutul anilor 90, când a fost consilier al Ministrului Sănătății între 1993 și 1994. Oprescu s-a înscris în 1995 în PSD și a candidat de două ori la Primăria Capitalei, odată în 1998, fiind învins de interimarul de atunci, Viorel Lis, și o dată în 2000, când a pierdut în turul 2, în fața lui Traian Băsescu.

Pentru 8 ani, Oprescu pare că renunță la ambiția de a fi primar al Capitalei și obține două mandate de senator PSD, în 2000 și 2004, având ca în 2008 să iasă din PSD și să candideze, din nou, la Capitală.

De data asta candidează independent și câștigă, învingându-l pe Vasile Blaga (PDL) și pe Cristian Diaconescu (PSD). Oprescu avea să câștige și al doilea mandat în 2012 pe care nu l-a dus la final din cauza unei condamnări.

Ads

Prin comparație, Sorin Oprescu avea deja o experiență politică importantă în anul 2008, când a câștigat primul mandat de primar și o notorietate în rândul alegătorilor, bucurându-se de susținerea lui Ion Iliescu, dar criticând în același timp clasa politică în discursul său, fapt care l-a propulsat și mai mult.

În plus, sondajele făcute cu o lună înaintea alegerilor îl dădeau deja câștigător pe Oprescu, cu intenții de vot care variau de la 32% la 40% în rândul alegătorilor. Oprescu avea să intre în turul doi cu puțin peste 30% din voturile bucureștenilor și la o diferență nesemnificativă de candidatul de pe locul 2, Vasile Blaga. Într-un final, Sorin Oprescu câștigă cu 56,31% alegerile.

Sociologul și profesorul universitar Alfred Bulai a declarat pentru Ziare.com că nu îl vede pe Cătălin Cîrstoiu un candidat la fel de puternic ca Sorin Oprescu din 2008.

„N-are șansa aceasta pentru simplul motiv că Sorin Oprescu era politician real, doar că s-a dat independent. A fost o manevră care i-a reușit, nu numai lui, și celor care au fost în spatele lui. Era cunoscut din 1998, pentru că fusese prima dată candidat atunci. Fuseseră alegeri parțiale nu s-a mai întors la primărie”, a spus Bulai.

Ads

În ceea ce-l privește pe doctorul Cîrstoiu, surse din coaliție, citate de HotNews.ro., spun că, potrivit sondajului intern, acesta are 60% notorietate în București și o intenție de vot undeva între 23-35%.

Liderii Coaliției susțin că, proiecțiile arată că va obține peste 30% din opțiunile bucureștenilor, odată cu anunțarea publică a candidaturii și intrarea în cursa electorală.

„Este alt personaj. Nu pot să spun că e neapărat un lucru bun sau rău pentru că depinde foarte mult de performanța pe care o are. Habar nu avem momentan. Nu uitați că Sorin Oprescu a avut și o performanță la nivel de discurs care era de excepție, repet, pentru poziția lui de stânga, care de regulă nu a avut în anii 90 personaje care să treacă ecranul, cum se spunea pe vremea aia”, a mai spus sociologul.

De altfel, notorietatea candidatului PSD-PNL este pusă la îndoială chiar de personaje importante din coaliție.

Ads

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a dat de înțeles, luni, 18 martie, într-o declarație de presă, că nu-l cunoaște pe medicul Cătălin Cîrstoiu, cel care este vehiculat pe surse drept candidatul PSD-PNL pentru Primăria Capitalei. Europarlamentarul PNL a recunoscut că inițial a crezut că este vorba despre jurnalistul Ion Cristoiu.

„Am vrut să-l sun pe maestru Cristoiu, cu care am făcut vreo trei ani emisiuni și să-l întreb: Ce faci, maestre, candidezi? De fapt e Cîrstoiu, nu Cristoiu. Eu nu îl cunosc pe domnul acesta. Am înțeles că e doctor de dinți... nu de dinți, de genunchi. Eu nu am probleme cu genunchii, din fericire încă mă țin genunchii. Eu nu îl știu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Am înțeles că e manager la Spitalul Universitar”, spunea Rareș Bogdan.

Profesorul Alfred Bulai a punctat faptul că medicul Cătălin Cîrstoiu are „o șansă mare”, având în vedere că este susținut de două partide mari, însă, chiar și așa, atât la stânga, cât și la dreapta, vor exista candidați care vor împărți voturile.

Ads

El a completat că notorietatea contează foarte puțin în aceste momente. Contează „dacă îl vede lumea ca pe un candidat capabil să câștige Bucureștiul”.

Controversele din jurul lui Cîrstoiu în cazul Colectiv

Cătălin Cîrstoiu a revenit la conducerea Spitalului Universitar București în timpul pandemiei, în 2020, după ce Adriana Nica a fost demisă de ministrul Sănătății Victor Costache. Această numire a stârnit atunci controverse, având în vedere modul în care Cîrstoiu a gestionat situația pacienților după incendiul de la Colectiv, scrie HotNews.ro.

Fostul ministru USR al Sănătății, Vlad Voiculescu, a reamintit atunci de incendiul din 2015 din clubul Colectiv și de gestionarea „deplorabilă” a situației de către Spitalul Universitar, al cărui manager era atunci Cîrstoiu.

În același timp, tatăl lui Alexandru Hogea, unul dintre tinerii care au murit în spital după incendiul din octombrie 2015, l-a acuzat pe Cătălin Cîrstoiu că a împiedicat transferul fiului său la o clinică din străinătate, când ocupa funcția de director al Spitalului Universitar.

Ca urmare, după ce conducerea Spitalului Universitar ar fi tărăgănat transferul fiului său, Alex Hogea a murit de sepsis, o infecție care intră în fluxul sangvin și provoacă inflamații în corp, la vârsta de 19 ani, la clinica din Viena.

Tatăl său a susținut că decesul a survenit după infecția contactată în țară, unde fusese internat la Spitalul Universitar.

Potrivit unor surse politice, medicul Cătălin Cîrstoiu ar urma să fie lansat oficial miercuri, 20 martie, în calitate de candidat al PSD-PNL la Primăria Capitalei, după ce marți, 19 martie, a fost prezentat în fața conducerii celor două partide și avizat pozitiv.

Ads