Noi suspiciuni de falsuri la alegeri. Cum ar fi ajuns partidul lui Liviu Dragnea să fie înscris la BEC

Partidul Mișcarea România Suverană, al cărui președinte este fostul ministru de Interne Carmen Dan, ar fi ajuns să se înscrie la alegeri pe baza unui e-mail fals.

Potrivit site-ului de investigatii Snoop, un specialist în tehnologia informației a sesizat contrafaceri în actele depuse la BEC de Mișcarea România Suverană, formațiunea fondată de Liviu Dragnea.

La BEC, e-mailul cu însemnele a ajuns pe 11 aprilie, cu o zi după termenul legal de 10 aprilie. România Suverană a prezentat judecătorilor capturi de ecran în care susține că e-mailul a fost expediat la timp, pe 10 aprilie, dar că a intrat în spam. Luate de bune, capturile au dus la înscrierea în alegeri a partidului, scrie sursa citată.

Experții în IT spun că mail-ul ar fi fost trimis fără dată și ar mai fi vorba și despre alte fapte.

Proiectul lui Dragnea

Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a vorbit anul trecut despre noile sale planuri politice, după eșecul avut alături de partidul Alianța Pentru Patrie (APP).

El anunțase anterior că are un nou proiect politic - înființarea formațiunii care va purta numele Partidul România Suverană.

”Primul obiectiv este să conving acest popor român că se poate, că există o cale pentru ieșirea din această criză nenorocită, generată de actuala conducere a țării, în frunte cu Iohannis și Guvernul PSD - PNL - UDMR, să le arăt cum se poate și ce beneficii sunt pentru fiecare dintre ei și pentru țară și cum poate redeveni România o țară cu adevărat suverană, păstrând toate relațiile diplomatice și economice pe care le are acum. Nu neapărat în același fel, adică nu din poziția de slugă. Al doilea obiectiv e să conving românii că se poate mânca sănătos în România. O să încep, undeva în primăvară, să prezint săptămânal câte o rețetă”, a spus atunci Liviu Dragnea.

Întrebat cu ce partid vrea să-și îndeplinească aceste obiective, el a răspuns:

”Cu partidul unde președinte va fi Carmen Dan, din mai multe motive: președinte trebuie să fie un om în care eu am încredere totală din punctul de vedere al patriotismului, al onestității, al capacității de a înțelege un program de guvernare și de a-l pune în practică și al capacității de a putea să discute cu oamenii. Este o variantă Partidul România Suverană. Brusc, după ce am vorbit despre el, trei dintre membrii fondatori au ajuns pe la PNȚCD, la ”bunul meu prieten” Aurelian Pavelescu. Am zis, dom`ne, după APP, trebuie să facem un partid, s-a vorbit de către cei 27 - 28 președinți de organizații de la APP care au plecat, n-au rămas acolo - oricum am înțeles că la APP nu mai e nimic. A fost o întâlnire acum vreo 10 zile, s-a stabilit data congresului, ca ulterior să apară o supărare și am auzit că s-au dus la PNȚCD să se înscrie acolo, pentru că vor primi funcții de vicepreședinți.

Dacă acest partid va rămâne în vigoare, dacă va fi funcțional în continuare, se va merge cu el, mai sunt și alte variante de partide. Sigur că e important partidul, dar, vă spun cu toată tăria, cel mai important e programul”.

Dragnea a adăugat că mereu a apărut o ”problemă” când a venit vorba să colaboreze cu vreun partid.