USR cere demiterea Corinei Bokor, viceprimarului din Sibiu care s-a înscris în PSD înaintea alegerilor locale

USR Sibiu cere primarului Astrid Fodor (FDGR) să demareze revocarea Corinei Bokor din funcţia de viceprimar, după ce a a anunţat miercuri, 3 aprilie, că s-a înscris şi în PSD, informează un comunicat de presă remis AGERPRES.

„Cerem primarului Astrid Fodor să demareze revocarea Corinei Bokor din funcţia de viceprimar. Anunţul făcut de viceprimarul Sibiului Corina Bokor, împreună cu preşedintele PSD Sibiu, privind migrarea consilierei Bokor la PSD, deşi a fost aleasă pe listele FDGR la alegerile locale din 2020, ne determină să solicităm primarului Astrid Fodor să ceară de urgenţă revocarea din funcţie a viceprimarului Corina Bokor, care începând de astăzi face parte dintr-un partid care are doar doi consilieri (din 23) în CL Sibiu, pierzându-şi astfel, cel puţin din punct de vedere moral, susţinerea politică”, se afirmă în comunicatul USR Sibiu.

De asemenea, USR îi cere viceprimarului Corina Bokor să demisioneze şi din funcţia de consilier local.

„De asemenea, USR Sibiu îi solicită Corinei Bokor demisia de onoare din funcţia de consilier local, în semn de respect faţă de votul sibienilor care au ales, în 2020, lista de consilieri a FDGR din care făcea parte la data alegerilor locale. USR se opune cu fermitate migraţiei politice, cu atât mai mult atunci când se produce din motive electorale, în plină campanie. Suntem îngrijoraţi de faptul că fenomenul iniţiat şi susţinut agresiv de cele două partide-stat, PSD şi PNL, ia amploare şi începe să fie din ce în ce mai tolerat de instituţiile statului, lucru care poate să dăuneze grav ideii de democraţie şi încrederii cetăţenilor într-un proces electoral corect”, mai spun cei din USR Sibiu.

Viceprimarul municipiului Sibiu Corina Bokor a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că s-a înscris în PSD şi a demisionat din funcţia de vicepreşedinte al Forumului Democrat al Germanilor (FDG) Sibiu, însă a rămas membră în cadrul Forumului.

„Mi-am dat demisia din consiliul de conducere al FDG Sibiu. Statutul prevede că poţi fi membru şi în alt partid, dar nu poţi să faci parte din consiliul director. Am fost vicepreşedinte la FDG Sibiu. Sunt în continuare membru şi doresc să rămân membru. Aşa cum a fost şi domnul preşedinte Iohannis”, a precizat Corina Bokor.

În 2013, primarul de atunci al Sibiului, Klaus Iohannis, a devenit membru PNL, în timp ce era preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR). După ce a devenit membru PNL, Klaus Iohannis nu a demisionat din funcţia de primar al Sibiului.

Corina Bokor a anunţat și că nu demisionează din funcţia de viceprimar al municipiului Sibiu.

„Este o onoare pentru mine să mă alătur unei echipe foarte dinamice şi dornice să dezvolte Sibiul! Am fost şi sunt o persoană implicată. Am văzut aceeaşi implicare şi la colegii social-democraţi şi de aceea am decis să mă alătur tinerei echipe a PSD Sibiu. În cei 12 ani în care am fost consilier local şi viceprimar al municipiului Sibiu, am muncit şi mi-am dat toată silinţa pentru a realiza proiecte importante pentru sibieni. Doresc să-mi împărtăşesc experienţa cu colegii social-democraţi, să pun la dispoziţia echipei din care fac parte toată experienţa dobândită în cariera mea, astfel încât să-mi duc proiectele la bun sfârşit şi să realizăm împreună noi proiecte, pe care sibienii le aşteaptă de la aleşii locali”, a afirmat viceprimarul Corina Bokor, într-o postare pe pagina de socializare a liderului PSD Sibiu, Bogdan Trif.

