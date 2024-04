Justificarea la care nimeni nu se aștepta: ”Desemnarea lui Cîrstoiu, legată de tendința de a visa”

Senatorul PSD Vasile Dîncu a declarat că renunţarea la varianta unui candidat comun PSD-PNL la Primăria Capitalei şi susţinerea unui candidat propriu denotă ”mai multă flexibilitate”.

Întrebat dacă desemnarea lui Cătălin Cîrstoiu, candidat comun al alinaţei PSD-PNL, a fost o decizie greşită, Dîncu a răspuns: ”Nu ştiu dacă a fost o decizie greşită, dar a fost probabil legată de următoarea tendinţă - avem mereu tendinţa să visăm în politică, să ne ferim de ideologic, să spunem că trebuie candidaţi independenţi. Se pare că asta înseamnă întoarcerea la politic. Până la urmă, fiecare partid va reuşi în măsura în care se poate proiecta într-o campanie electorală”.

Potrivit acestuia, ”nu se susţine ipoteza că Popescu-Piedone are un capital de stânga”, ci că este ”un fel de candidat independent generalist, cu un profil electoral din toate păturile sociale (...) cu oameni care sunt permeabili la un tip de discurs de genul acesta, pragmatic, dezideologizat, împotriva politicii”.

”Gabriela Firea are electoratul ei, un electorat pe care l-a moştenit o parte din perioada când era primar general, cu proiectele pe care le-a făcut ea, şi are şi electoratul PSD, care, după părerea mea, aşa cum îl ştiu eu, nu migrează atât de uşor la alţi candidaţi. Este cel mai disciplinat. PSD are scorul cel mai mare între partide. Dacă îşi păstrează votul politic, câştigă. Marea bătălie într-o campanie electorală, până la urmă, este pentru nehotărâţi”, a spus Dîncu.

Referindu-se la faptul că Gabriela Firea se află şi pe lista PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, Dîncu a explicat că legislaţia permite ca o persoană să fie pe mai multe liste şi până la urmă ”renunţi la un mandat”.

Întrebat dacă PSD va plăti pentru decizia luată în privinţa candidatului pentru Primăria Capitalei, Dîncu a explicat că, pentru deciziile luate, ”conducerea partidului va plăti pentru rezultatele din acest an”.

”Cu siguranţă luăm în calcul, atunci când vom trebui să facem o dare de seamă, pentru ceea ce am făcut noi ca şi conducere a partidului, vom vedea ce am făcut la locale, la europarlamentare, la prezidenţiale. Doar rezultatele contează când facem evaluarea conducerii, nu contează încercările. Putem să avem mai multe încercări, putem să încercăm variante, ipoteze. Cred că doamna Firea a fost tot timpul pregătită să candideze. De trei ani de zile şi-a făcut campanie, este un politician responsabil. Bănuiesc că, în afară faptului că s-a pierdut un pic de timp, doamna Firea va fi încântată probabil.(...) Campania este pentru mobilizarea electoratului şi chiar asta vom face”, a adăugat Vasile Dîncu.

El a respins ipoteza potrivit căreia o înfrângere a Gabrielei Firea la Primăria Capitalei, l-ar ”ajuta” pe Marcel Ciolacu, din punct de vedere politic, să îşi elimine un rival din partid.

”Marcel Ciolacu nu are rivali în partid, În acest moment suntem o conducere colectivă. Este prima dată când se întâmpla asta în PSD şi nu ne eliminăm unii pe alţii, ci, pur şi simplu, ne promovăm unii pe alţii în diverse locuri. Nu susţin această ipoteză legată de faptul că în cazul în care unul dintre noi, dacă pierde alegerile, înseamnă că este eliminat din lupta pentru putere. La noi, lupta pentru conducere se duce pe alte principii”, a afirmat Dîncu.

Senatorul PSD a admis, însă, că pentru a nu se fi ajuns în situaţia renunţării, în ultimul moment, la un candidat comun PSD-PNL şi promovării unui candidat propriu ar fi trebuit făcute din timp sondaje şi pregătiţi candidaţii.

”Din păcate, nu ne-am gândit din timp la această alianţă. Asta este greşeala noastră, a tuturor. N-am pregătit poate acest lucru. La Bucureşti s-a mai întâmplat să aibă loc schimbări bruşte şi să intervină candidaţi în ultimul moment şi să câştige. Nu vorbim de stabilitatea partidelor, ci de a societăţii. Nu cred că afectează societatea românească faptul că noi ne răzgândim la un candidat sau altul. Este pur şi simplu alegerea noastră. Dacă e să ne sancţioneze electoratul, ne va sancţiona. Dar nu cred. Înseamnă că am căutat soluţia cea mai bună. Şi faptul că ştim chiar să renunţăm la o opţiune, dacă era greşită, arată mai multă flexibilitate, după părerea mea. Asta înseamnă că şi în alte situaţii, nu suntem atât de consecvenţi încât să perseverăm în greşeli”, a opinat Dâncu

El a mai punctat că proiectul comun ”PSD-PNL” rezistă în continuare.

”Oricum, şi în ţară, candidăm pe liste separate, şi pe liste comune la europarlamentare. Deci nu e nici o schimbare faţă de proiectul nostru politic. (...) Nu am transformat încă proiectul acesta electoral, experimental, pe care-l avem acum într-un proiect politic. Am zis că o să facem asta, o alianţă politică, după rezultatul alegerilor de la europarlamentare. Atunci vom hotărî acest lucru, deocamdată totul rămâne la fel. Electoratul din Bucureşti este la fel de inteligent ca noi şi va înţelege că este vorba de proiecte diferite, este vorba de ţinte diferite. Ne dorim o echipă solidă comună la Bruxelles şi aici, putem să ne concurăm unii pe alţii, la Bucureşti, pentru că, din competiţie, câştigă proiectul general”, a explicat senatorul PSD.