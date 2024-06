Mihai Chirica, primarul municipiului Iași a ieșit la vot: „E firesc să fie emoţii, suntem într-un concurs” VIDEO

Mihai Chirica, candidatul PNL la Primăria Iaşi a declarat imediat după ce a votat că a optat pentru continuitate, pentru democraţie şi pentru o Europă puternică.

El recunoaște că are emoţii pentru că este vorba despre un concurs.

„Este o zi emoţionantă. Am votat pentru democraţie, pentru o Europă puternică, am votat pentru continuitate. Am votat pentru a face din Iaşi şi din România tot ceea ce îşi doresc aceşti cetăţeni. Doresc succes tuturor, doresc ca toată lumea să îşi exprime democratic acest drept, indiferent de opţiunea fiecăruia. Să reuşim să facem din ţara noastră tot ceea ce îşi doresc atât cei care pot vota astăzi, dar mai ales copiii noştri.

E firesc să fie emoţii, suntem într-un concurs şi aşa este şi normal. Sperăm că va fi un rezultat aşa cum mi-l doresc. Eu cred că suntem pe un drum bun. Viaţa ieşenilor este mai bună de la un scrutin la celălalt. Putem merge mai departe”, a declarat Mihai Chirica.

La rândul său, candidatul PNL la şefia Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a spus după ce şi-a exprimat votul că are emoţii, pentru că „întotdeauna au emoţii cei care au învăţat”.