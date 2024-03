Cîrstoiu îi răsucește cuțitul în rană Gabrielei Firea: „Poate și eu aș fi trăit mai visceral ceea ce a simțit domnia sa”

Candidatul alianţei PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a declarat vineri, într-o întâlnire cu organizaţia PSD Sector 6, că vrea să îi mulţumească personal Gabrielei Firea pentru că apreciază foarte mult faptul că îl susţine.

„Recunosc, poate că şi eu din punct de vedere uman aş fi trăit poate mai visceral ceea ce a simţit domnia sa”, a spus Cîrstoiu, referitor la faptul că Gabriela Firea nu a fost desemnată candidat la Primăria Generală din partea PSD.

„Vreau să îi mulţumesc personal Gabrielei Firea pentru că, dincolo de orice, eu apreciez foarte mult faptul că mă susţine, că suntem împreună, pentru că, recunosc, poate că şi eu din punct de vedere uman aş fi trăit poate mai visceral ceea ce a simţit domnia sa şi o simt şi o înţeleg şi chiar vreau să fie sigură de prietenia mea”, a spus Cîrstoiu către Gabriela Firea.

El a arătat că, pentru că locuieşte în sectorul 6, se simte ca acasă.

„Pentru prima dată, după multă vreme, împreună cu partenerii din PNL putem da Bucureştiului o construcţie serioasă, o construcţie solidă. Pentru că una e să fie un Consiliu General dominat de PSD-PNL, într-o majoritate stabilă, cu primari de sector şi un primar general care merg în acelaşi sens şi alta e să fie ceva divergent. Şi cel mai important lucru este conexiunea pe care eu o garantez cu miniştrii de resort, cu Guvernul, pentru că asta reprezintă un semn de stabilitate”, a spus Cîrstoiu.

El a menţionat că „rolul lui este să fie un liant între două partide mari” şi că cel mai important lucru în acest moment este mobilizarea fiecăruia.

„Eu unul sunt adeptul interacţiunii cu oamenii. Asta am făcut tot timpul. Nu am consultat maşini, am consultat oameni, le-am ascultat suferinţa, pentru că, din păcate, nimeni nu vine că e fericit, poate nici gravida care stă să nască, şi aia are o nemulţumire. Eu am venit să vă cer sprijinul în sensul unei mobilizări, pentru că mobilizarea noastră, a dvs, a mea, a doamnei Firea, a tuturor, va duce la un rezultat bun”, a spus candidatul alianţei PSD-PNL.

Cătălin Cîrstoiu a făcut şi o glumă referitor la cele două partide, PSD şi PNL.

”Aş face şi o glumă, eu tot timpul am construit echipe, am construit oameni. Eu plec de la spital lăsând în urmă echipe care poate fac mai bine decât mine ceea ce am făcut eu. Eu sunt un om extrem de modest, sunt un om care îmi place să vorbesc cu toată lumea. Mă gândeam, aţi văzut desenele animate cu Chip şi Dale, două veveriţe năstruşnice care se certau, se împăcau. La un moment dat am avut doi căţei, pe care i-am luat de pe stradă, care erau gemeni., I-am luat pui, şi le-am zis Chip şi Dale. Şi ştiţi ce bine au trăit cu mine, împreună? Fantastic. I-am unit. Asta vreau să fac eu astăzi. Sper şi mizez pe sprijinul dumneavoastră. Mă refeream la PSD şi PNL, cam asta era povestea cu veveriţele”, a spus Cîrstoiu.

