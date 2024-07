Guvernarea cu PSD, greșeală sau cea mai bună strategie pentru liberali. Liderul politic care ar putea fi principalul perdant

Situația partidelor de la guvernare, pe măsură ce se apropie lupta pentru Cotroceni, unde atât PSD, cât și PNL vor să aibă candidat propriu, arată că uneia dintre cele două formațiuni i-a folosit mai mult alianța. Potrivit analiștilor, lupta ar fi putut arăta complet diferit.

„Cred că, dacă PSD ar fi fost în opoziție până în momentul de față, nici nu am mai fi pus problema câștigătorului tuturor alegerilor de anul acesta. (...) Nu a fost doar strategia PNL, a fost o decizie în special a președintelui Klaus Iohannis, cu acordul partenerilor, într-o situație complicată regional (...) Acum e clar că urmează cea mai contondentă perioadă a Coaliției, fără doar și poate. Nu știm dacă Guvernul va mai funcționa cu adevărat pentru că este clar că vor exista zi de zi motive pentru care PSD și PNL să își scoată ochii. Este imposibil să se întâmple altfel, dacă se vor bate pentru prezidențiale”, a punctat sociologul Adrian Zăbavă, pentru Ziare.com, arătând că, între timp, „principalul perdant ar putea fi Marcel Ciolacu pentru că va fi șeful unui guvern cu probleme reale de funcționare”.

Potrivit fostului consilier prezidențial, este de așteptat ca cele două formațiuni să întoarcă foaia spre finalul anului, în contextul în care „alegerile prezidențiale au potențialul de a stârni un val de emoție în societate și evident că fiecare va încerca să demonstreze că este cel mai bun, argumentând în paralel, defectele celorlalți candidați”.

Rezultatele în alegeri

Politologul George Jiglău a punctat că PNL a profitat de pe urma alianțelor, în contextul în care rezultatele din ultimii ani nu justifică prezența liberalilor în Executiv.

„PNL avea foarte puține argumente pentru a fi la guvernare în ultimii trei-patru ani. Nu a câștigat alegerile, a beneficiat și cu Iohannis la Cotroceni, după care se putea gândi o altă formulă matematică prin care PNL să nu mai fie la guvernare. Sigur, și atunci era destul de greu când s-a rupt coaliția cu USR, dar PNL nu a fost vreodată pe locul I, nu este pe locul întâi nici după alegerile care au fost, nici în sondaje. Deci cred că a permis cu siguranță partidului să aibă acces la resurse publice, să invoce fructele guvernării, stabilitate șamd., care cu siguranță că au pus o cărămidă acolo la rezultatul de la locale, deci cu siguranță că pentru PNL a fost un lucru bun că a fost la guvernare”, a explicat George Jiglău pentru Ziare.com.

Totodată, politologul a punctat că, în momentul de față, liberalii s-ar putea pune acum „într-o logică de opoziție la PSD ca să mai culeagă ceva poate de la USR (...), după care să spună că a fost campanie, iar acum rămânem cu PSD de dragul stabilității, că nu avem de ales. Cumva nu au ce pierde”.

De aceeași părere este și politologul Cristian Pîrvulescu, care a explicat pentru Ziare.com că primirea PSD la guvernare, după ruperea de USR, „nu a fost o greșeală și asta arată situația de la alegerile locale. A avantajat într-o măsură mai mare PNL decât PSD”. De asemenea, potrivit specialistului, „din punct de vedere internațional, coaliția a fost considerată un bun exemplu, ea este considerată în Balcani ca un exemplu de bună practică și are și un nume "miracolul românesc"”.

Scopul social-democraților

Politologul Cristian Pîrvulescu a subliniat însă că „PSD sconta pe un rezultat bun la europene, care să indice o bună situație pentru un candidat unic al celor două partide, care ar fi trebuit să fie candidatul partidului cel mai bine plasat în alegeri, respectiv Marcel Ciolacu”, calcul care pică după refuzul liberalilor. În cazul prezidențialelor, politologul a punctat că această „confruntare între cele două partide care au baze diferite va exista”, iar „PSD-ului îi este frică de momentul în care ajung în al doilea tur de scrutin cu un candidat al PNL, pentru că PNL teoretic are o rezervă de voturi mai mare decât PSD, pentru că este sentimentul anti-PSD puternic, mai ales în Transilvania”.

Cum arată cifrele

Un ultim sondaj INSCOP care măsoară eventualii candidați la prezidențiale arată că șeful liberalilor, Nicolae Ciucă, este plasat pe ultimele locuri în intenția de vot. Liberalul se plasa după Diana Șoșoacă atât în mai, cât și prezent. Intrarea Elenei Laconi îl aduce și mai în spate. La polul opus, pe primele locuri sunt plasați șeful PSD Marcel Ciolacu, însă după secretarul general adjunct al NATOM Mircea Geoană.

Un alt sondaj al INSCOP arată că, în privința încrederii românilor și a notorietății, șeful PSD, premierul Marcel Ciolacu, se bucură de procente mai mari, însă este urmat îndeaproape de șeful PNL Nicolae Ciucă. Șeful PSD are o notorietate de 94,5%, în timp ce șeful PNL are 89,2%. În cazul încrederii, Ciolacu are 23,6%, iar Nicolae Ciucă 21,4%. Comparativ, în timpul șefiei PNL în fruntea guvernării, în 2022, Nicolae Ciucă, pe atunci premier, și Marcel Ciolacu erau clasați împreună pe primul loc, având același procent de 31%, într-un sondaj realizat de Avangarde la comanda PSD.

Cu toate astea, un sondaj CURS arată că Marcel Ciolacu ar câștiga prezidențialele cu 30% în intenția de vot, Nicolae Ciucă fiind clasat pe locul doi, cu 20%. Același clasament ar fi valabil și în cazul parlamentarelor. Un alt sondaj INSCOP privind alegerile parlamentare de anul acesta arată că aproape 30% dintre cei chestionaţi ar vota cu PSD la alegerile parlamentare, 18,9% exprimându-se în favoarea PNL. Comparativ, în august 2023, un sondaj CURS, realizat la comanda PSD, arăta că se situa pe primul loc în intenţiile de vot la alegerile parlamentare, cu 32%, însă PNL se afla la egalitate cu AUR, ambele având 19%.

Actualul secretar adjunct al NATO era prima opțiune a românilor la alegerile prezidențiale, din postura de candidat independent, și în octombrie 2023 într-un sondaj INSCOP, fiind urmat de Marcel Ciolacu, George Simion, Nicolae Ciucă și Diana Șoșoacă.

În același timp, în ceea ce privește alegerile din 9 iunie, cele două partide nu au reușit să treacă de 50% la alegerile europarlamentare, acolo unde au candidat împreună. În cazul rezultatelor la locale, este păstrat clasamentul, PSD fiind urmat de PNL.

