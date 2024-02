Ciucă explică de ce cred liberalii că e o idee bună comasarea alegerilor: Poate să ne aducă prezenţă mai mare la vot

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Nicolae Ciucă, a afirmat că ideea comasării alegerilor ar putea aduce o prezenţă mai mare la vot şi a explicat că nu ar fi pentru prima oară când s-ar desfăşura alegeri europarlamentare în acelaşi timp cu cele locale, că acest lucru s-a mai întâmplat şi în alte ţări europene şi chiar în acest an cele două tipuri de alegeri vor avea loc în aceeaşi zi în patru ţări.

Nicolae Ciucă a fost întrebat sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, dacă susţine comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale.

“Susţinem orice decizie, orice soluţie care să faciliteze - tocmai ce aţi menţionat în partea de intro a emisiunii, că avem un an cât se poate de complicat cu patru, putem spune chiar cinci runde de alegeri - şi atunci dacă ne uităm, din iunie până în decembrie, cu toţii vom fi ocupaţi şi preocupaţi de ceea ce se va întâmpla pe scena politică. Pentru că este o bătălie în urma căreia cel care va câştiga ia totul, iar ceilalţi trebuie să o ia de la început, ceea ce este foarte corect. Şi atunci nu cred că ne putem permite în contextul actual să sacrificăm o jumătate de an doar pentru un astfel de plan care se derulează pe cele şase luni. Şi dacă există posibilitatea constituţională, legală, care să vină în sprijinul democraţiei, pentru că până la urmă ce ne interesează? La alegeri să vină cât mai mulţi oameni, să putem să avem o legitimare a celor care sunt aleşi. Şi nu cred că cetăţenii, românii vor fi atât de disponibili să participe la cinci runde de alegeri cu acelaşi entuziasm, dorindu-şi să îşi manifeste dreptul la vot. Ca atare, ideea comasării este o idee care poate să ne aducă o prezenţă mai mare la vot”, a afirmat Nicolae Ciucă.

El a menţionat că cele aproape zece săptămâni de alegeri, dacă nu ar fi comasate, ar putea afecta derularea procesului de învăţământ, având în vedere că secţiile de votare sunt amenajate în şcoli.

“De asemenea, ştim cu toţii că secţiile de votare sunt organizate, unde în altă parte decât în şcoli. Şi atunci va fi un impediment şi în ceea ce priveşte derularea normală a anului de învăţământ, fie că vorbim de finalul anului 2023-2024 începutul anului de învăţământ 2024-2025, şi dacă nu mă înşel, sunt aproape 10 săptămâni care ar putea să fie afectate de desfăşurarea procesului electoral. Ca atare, o soluţie în acest sens cred că este binevenită”, a explicat Nicolae Ciucă.

Întrebat de cine depinde această înţelegere, dacă de Marcel Ciolacu sau de partenerii din PSD, preşedintele PNL a răspuns: “Aşa cum arată lucrurile acum, din punct de vedere constituţional, dacă nu se intervine în elementele principale ale cadrului legislativ privind desfăşurarea alegerilor, ci doar la elemente care ţin de temporalitatea procesului, de timpii în care se desfăşoară, atunci este o responsabilitate a Guvernului pentru a emite o hotărâre de guvern în care să se stabilească foarte clar calendarul alegerilor. Nu doar comasarea. Şi sunt nişte condiţionalizări de timp, 90 de zile, 75 de zile, să avem aceste hotărâri”.

Nicolae Ciucă a mai fost întrebat dacă a discutat cu Marcel Ciolacu despre această comasare.

“Am discutat şi am convenit ca fiecare dintre noi să mergem în forurile de conducere ale partidelor, să obţinem mandat pentru a discuta despre această formă de comasare şi după aceea să revenim la forul de conducere, respectiv la Birolul Politic Naţional, să consultăm liderii partidului şi ulterior să prezentăm decizia noastră”, a afirmat liderul PNL.

El a mai fost întrebat dacă va ţine cont de recomandările venite de la Comisia Europeană, de la Comisia de la Veneţia, în condiţiile în care opoziţia acuză că această comasare nu este o decizie democratică.

“Pot să înţeleg foarte bine demersul politic, dacă ne uităm în istoria alegerilor europarlamentare nu este pentru prima dată când s-ar desfăşura alegeri europarlamentare laolaltă cu alegeri locale. S-au desfăşurat şi în celelalte ţări europene. În momentul de faţă ştim deja că sunt decizii luate în patru ţări şi vorbim de Germania, Italia, Belgia şi Irlanda. Şi mai sunt încă trei sau patru ţări care se gândesc de asemenea să realizeze această comasare. De unde rezultă că nu este o practică pe care o impune România. Ea a fost folosită, se foloseşte”, a menţionat Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă nu crede că va bloca Comisia Europeană acest demers, preşedintele PNL a răspuns: “Nu, pentru că nu putem să ne ducem să discutăm despre un astfel demers, nu putem să venim în faţa publicului şi să zicem ştiţi, uitaţi, ne-am gândit noi peste noapte că e bine să procedăm de maniera asta. Este studiat în interiorul specialiştilor pe juridic şi avem aceste concluzii”.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, după şedinţa conducerii PSD, că nu a fost luată nicio decizie în interiorul partidului privind comasarea alegerilor, iar o hotărâre trebuie luată în coaliţie, nu doar de către social-democraţi.

„După unii da, după alţii nu. Cu certitudine pe 9 iunie o să avem alegeri europarlamentare. Nu am luat o decizie în interiorul partidului şi plus că nu putem să o luăm singuri. CU toate că alţi colegi de coaliţie nu cunosc acest detaliu şi această comasare. De aceea am stabilit cu toţi colegii parlamentari că nu vor vota nicio modificare legislativă în acest moment în ceea ce priveşte comasarea alegerilor sau decalare a vreunui rând de alegeri”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat dacă PSD ar fi dispus să accepte vreo variantă de comasare a alegerilor.

Ulterior, liberalii au votat în unanimitate, în şedinţa Biroului Politic Naţional, să mandateze conducerea PNL pentru începerea discuţiilor în coaliţie privind comasarea alegerilor.

Liderul PNL, Nicolae Ciucă a precizat că juriştii din PNL au analizat şi că nu este nevoie de nicio modificare legislativă pentru comasarea alegerilor. El a subliniat că nu există niciun fel de piedică, iar singura lege care trebuie modificată este legea Codului Administrativ, care oricum trebuie modificată pentru că acolo s-au produs nişte decalaje, în urma modificării datei alegerilor din cauza pandemiei.

”Că se comasează, că nu se comasează, legea Codului Administrativ va fi modificată oricum”, a afirmat liderul liberal.