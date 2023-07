Câte procente au pierdut PNL și PSD în ultimii doi. Diferență uriașă între cele două partide: "S-a aflat cel mai mult la guvernare"

Conform unei măsurători realizate de INSCOP Research asupra evoluției intenției de vot pentru principalele partide din ultimii ani reiese că PNL a suferit cea mai mare erodare dintre partidele care au fost la guvernare.

O serie de concluzii ale analizei au fost prezentate pe Facebook de către directorul INSCOP, Remus Ștefureac. Acesta mai notează că deși PSD se află de mai puțin timp la guvernare, partidul lui Marcel Ciolacu suferă și el de erodare, în timp ce USR dă impresia de stagnare.

„1. In iunie 2021, se aflau la guvernare PNL, USR si UDMR. In iunie 2022, se aflau la guvernare PNL si PSD (cateva zile si UDMR).

2. Erodarea la guvernare a afecteaza ceva mai mult PNL pentru ca s-a aflat cel mai mult la guvernare. PNL pierde putin peste 8 procente comparativ cu iunie 2021 (de la 26.6% in iunie 2021 la 18% in iunie 2023), si doua procente comparativ cu decembrie 2021 cand s-a instalat guvernul PNL-PSD-UDMR (de la 20,1% la 18%).

3. PSD se afla la guvernare de un an si jumatate, iar erodarea la guvernare incepe sa isi produca efectul si asupra social-democratilor. PSD pierde un procent si jumatate fata de iunie 2021 cand era in opozitie (de la 30,2% in iunie 2021 la 28,7% in iunie 2023), si aproximativ 7 procente fata de momentul in care a intrat la guvernare in noiembrie-decembrie 2021 (de la 36% in decembrie 2021 la 28,7% in iunie 2023).

4. AUR, aflat mereu in opozitie in aceasta perioada, desi a avut o evolutie foarte sinuoasa, creste 6 procente in ultimii doi ani, de la 14,2% in iunie 2021 la 20,1% in iunie 2022). In ultima jumatate de an, AUR inregistreaza o crestere relativ constanta a intentiei de vot.

5. USR, care a trecut de la putere, in iunie 2021, in opozitie, stagneaza (13,2% in iunie 2021, respectiv 12,7% in iunie 2023). De la inceputul acestui an, USR a inceput sa creasca usor, recuperand aproximativ 3 procente fata de platoul de 10% pe care se instalase in ultima jumatate a anului 2022”, notează directorul INSCOP.

Acesta notează că apropierea alegerilor din 2024 va duce la o competiție strânsă între partide.

„Scorurile principalelor patru partide incep să se stranga, ceea ce sugereaza o competitie stransa pentru alegerile europarlamentare, daca se va mentine acesta tendinta de erodare a partidelor de la guvernare si de crestere a celor din opozitie. Prin urmare, cu un an inainte de primele alegeri, toate partidele au timpul necesar pentru a-si calibra mesajele, politicile, actiunile astfel incat sa modifice aceasta tendinta. Desi dificil, nu este chiar imposibil, insa sunt vitale intelepciunea politica, o conectare mai buna cu agenda reala a populatiei, o capacitate de comunicare mult imbunatatita si, ma incapatanez sa o spun, responsabilitate, onestitate, rezultate si cat mai putin populism desantat”, a mai explicat Remus Ștefureac.