Premierul Ciolacu a votat. "Fac un apel către toți alegătorii să vină la urne în număr cât mai mare"

Premierul Marcel Ciolacu a votat duminică, 9 iunie, la alegerile locale și europarlamentare, în jurul orei 08.15. Prim-ministrul a spus că a votat pentru "o voce puternică și unită în Parlamentul European".

Ciolacu a votat la Școala Generală nr. 5 "Episcop Dianisie Romano" din municipiul Buzău. După ce a ieșit din cabina de vot, președintele PSD a făcut primele declarații.

"Cum este normal, am votat pentru performanță în administrație. Am votat pentru o echipă valoroasă care a știut să implementeze proiecte europene, atât la nivelul municipiului Buzău, cât și la nivelul Consiliului Județean. Am votat românește, pentru o voce puternică în Parlamentul European, pentru prima oara pentru o voce unită. Nu în ultimul rând, am votat pentru investiții, pentru școli, pentru spitale, pentru reindustrializarea României. Aș dori să fac un apel către toți alegătorii – indiferent de opțiunea de vot să vina cât mai mulți oameni la alegeri, astfel încât cei aleși să aibă legitimitate", a spus premierul în fața jurnaliștilor.