Ce a uimit-o pe o femeie cu cetățenie germană, care a votat în România. „Aici a intervenit însă o problemă, în Germania n-am avut”

O femeie cu cetățenie germană, dar cu rezidență în România, a povestit cum a fost experiența electorală la noi în țară.

Dani Rockhoff a declarat că un imbold civic a făcut-o să voteze la europarlamentare și localele din România.

„Fiind cetățean german, dar rezident în România, am acest drept: să votez pentru europarlamentare și pentru locale, în circumscripția de arondare, în Aradul în care am revenit după 23 de ani.

Am votat în jurul orei 14.30, când la secția mea de votare nu era prea multă lume. De altfel, și în sondajele naționale scăzuse prezența, ne-am întors la prezența din alegerile din 2020. În parte din cauza unei călduri „gen” tropicale și umede, dar și din cauza momentului de după prânz”, a declarat femeia, potrivit hotnews.ro.

A fost primul cetățean străin care a votat în acea circumscripție de votare.

„Procesul de votare la pot spune că a decurs fără probleme. Nu eram doar prima, ci și una dintre foarte puținele persoane cu cetățenie europeană, comunicate cu nume și prenume de Inspectoratul de Imigrări, pe listele complementare. M-am bucurat, avusesem ceva emoții, privitor la cum va funcționa totul.

După procedurile de verificare aferente, realizate în scurt timp de oamenii din Comisie, am primit cele cinci buletine de vot și o mică ștampilă. Am intrat în cabină, am ștampilat, am ieșit, am introdus buletinele de vot în urnele aferente, mi-am recuperat actul de identitate și...Și am dorit o poză la urne, mândră că am fost cum trebuie, un cetățean angajat.

Aici a intervenit însă o problemă, deoarece, potrivit legii românești, fotografierea e interzisă în spațiul propriu-zis de votare. Probabil că e bine așa. În Germania n-am avut, mai demult, problema asta, am avut fotografii chiar când introduceam în urnă buletinul de vot”, a declarat femeia.