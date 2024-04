Cum tatonează Geoană terenul privind candidatura la prezidențiale, în așteptarea unui partid care să-l susțină: „Costă. Mănâncă timp, resurse”

Secreatarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, declară că se gândește „tot mai serios” la o candidatură pentru prezidențiale, în contextul speculațiilor tot mai puternice din spațiul public potrivit cărora acest lucru ar urma să se întâmple. Acesta nu a exclus negocierile cu PSD și PNL pentru o eventuală candidatură susținută de ei, lăsând să se înțeleagă că nu are nimic de împărțit cu liderii celor două partide.

Atitudinea împăciuitoare a lui Mircea Geoană are însă și un substrat oportunist, întrucât o candidatură independentă fără susținerea partidelor este mult mai dificilă din punct de vedere financiar, logistic și organizatoric, iar acesta încearcă prin aceste ieșiri publice, spun analiștii, să forțeze o decizie în sensul susținerii sale la alegerile prezidențiale.

Analistul politic Ion M. Ioniță este de părere că lui Mircea Geoană i-ar fi foarte greu să candideze independent la președinția României, însă spune că PSD și PNL nu par să aibă în plan susținerea actualului secretart general adjunct al NATO pentru această funcție.

„Deocamdată PSD nu își dorește să-l susțină pe Mircea Geoană pentru că se gândește probabil să promoveze o candidatură proprie. Este cam devreme în acest moment, dar este clar că nu are susținere în interiorul PSD, de aceea nici nu se discută așa ceva în interiorul coaliției și bineînțeles PNL își dorește cu totul altceva. Așa că, deocamdată, Mircea Geoană vine și ne spune că se gândește, că e înclinat să candideze, dar nu candidează, adică nu a anunțat o candidatură oficială, tocmai pentru că așteaptă să primească sprijinul unei formațiuni politice. ”, spune Ion M. Ioniță.

Analistul spune că este foarte greu pentru Mircea Geoană să-și asume o candidatură independentă, având în vedere costurile.

„(...) E foarte mult de muncă în teritoriu, ai nevoie de organizații, ai nevoie de oameni în secțiile de votare, deci așteaptă practic o susținere. O susținere care nu a venit până acum și nu se conturează în continuare o astfel de posibilitate, cel puțin în situația de acum.”, spune acesta.

Acesta punctează că nu este imposibil ca Mircea Geoană să-și ducă campania, doar că pârghiile de care dispun partidele sunt mult mai utile și ușurează campania din punctul de vedere al resurselor necesare.

„Organizatoric, vă dați seama cât de complicat este coordonezi un proces electoral în toate județele, în toate secțiile de votare din România, unde trebuie să ai oameni să numere voturi, să fie acolo să vadă dacă sunt nereguli și nu numai. Așa încât, cred că asta încearcă Mircea Geoană, să tatoneze și să forțeze luarea unei decizii. Poate găsește o susținere, dacă nu, probabil se orientează către o candidatură independentă. E vorba și de bani. O candidatură costă. Un independent nu are acces la fondurile la care au acces niște partide. Mănâncă timp, mănâncă resurse, este un aparat organizatoric pe care trebuie să-l ai. Dacă și-l construiește, foarte bine.

Analistul precizează că primarii au și ei o importanță foarte mare în campanie pentru prezidențiale, iar în cazul unui candidat independent nu se poate vorbi despre un astfel de avantaj.

Chiar și așa, el este de părere că notorietatea lui Mircea Geoană, dobândită cu ajutorul funcției pe care a ocupat-o, constituie unul dintre marile sale avantaje.

„Domnul Geoană fără un partid politic are mari probleme. Nu spun că este imposibil, se poate impune ca independent. Se bazează pe notorietate, pe cine este în prezent, are o funcție foarte importantă, cea mai înaltă funcție a unui român. Se bazează pe experiența politică indubitabilă pe care o are de atâția ani, plus relațiile internaționale. Și-a creat din funcțiile pe care le-a deținut în acești ani această rețea internațională care-l cunoaște, nu trebuie să mai întrebe numele lui de telefon și de unde să-l ia.”, spune analistul.

Ion M. Ioniță crede că lupta electorală se dă între două curente politice, respectiv între ideile pro-europene și pro-NATO și cele care sunt împotriva acestora, iar candidatul care se va mula pe electoratul pro-european și pro-NATO este cel care va avea cele mai multe șanse.

„Aici, politicienii sunt avantajați de funcție și domnul Geoană, care are o situație și el favorabilă pentru că vine din funcția de secretar general adjunct NATO. Publicul românesc, care este majoritar pro-NATO, este un bazin important și dacă va găsi candidatul potrivit cred că acest candidat va avea cele mai multe șanse. Nu știu dacă este domnul Geoană sau altcineva.”, spune Ioniță.

Candidatura lui Mircea Geoană pentru alegerile prezidențiale se vehiculează de multă vreme în spațiul public românesc. În contextul în care sunt incertitudini mari legate de strategia pe care PSD și PNL o vor adopta pentru alegerile prezidențiale, s-a pus problema unei candidaturi a lui Mircea Geoană, susținută de PSD-PNL.

Întrebat despre această posibilitate, duminică 7 aprilie, la Digi24, Mircea Geoană a răspuns că nu știe dacă se va întâmpla acest lucru, lăsând să se înțeleagă că este la latitudinea liderilor celor două partide ce decizie vor lua.

Acesta a adăugat că nu s-a mai întâmplat niciodată să nu se cunoască candidații la prezidențiale cu 5 luni înainte de alegeri.

În trecut, Mircea Geoană a declarat că liderii PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, au venit la el în birou pentru a-i propune să candideze la alegerile prezidențiale independent, susținut de PSD.

Până acum nu s-a conturat nicio candidatură pentru alegerile prezdiențiale din partea vreunui partid sau a unei alianțe politice.