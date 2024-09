Zilele trecute s-a anunțat formarea unui nou grup în interiorul Parlamentului, și anume DREPT, Dreptate și Respect în Europa pentru Toți, fiind recunoscut în plen chiar marți, 3 septembrie. Acesta include mai mulți foști membri de la USR, AUR, PNL, dar și un parlamentar de la UDMR.

În acest context, independentul Vlad Gheorghe, fost membru USR, ar fi în discuții cu DREPT pentru susținerea la parlamentare, dar mai important, partidul ar trebui să meargă în trena lui Mircea Geoană la prezidențiale, și el candidat independent. DREPT are și un as în mânecă pentru alegerile parlamentare. Deși nu are deja reprezentanți în Parlament, fiind deja 10 membri în grup, aceștia au dreptul la reprezentanți în secții la scrutinul legislativ.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că această nouă formațiune reușește să mobilizeze forțe neconvenționale, iar cel mai important câștig, dacă se alătură inițiativei, ar fi independentul Vlad Gheorghe, care a candidat la alegerile europarlamentare de pe 9 iunie.

De asemenea, mai spune acesta, în măsura în care DREPT reușește să păstreze rețeaua activă, poate schimba cu totul raportul de forțe prin aducerea unui suport important de voturi.

„Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că va conta foarte mult și înrădăcinarea partidelor. Și noi trebuie să spunem că în acest moment, DREPT este doar o formațiune politică parlamentară, fără niciun fel de organizații locale, pentru că, spre exemplu, ceilalți REPER, Forța Dreptei, PMP se duc spre USR. Mizează în mai mare măsură pe USR. Ori s-ar putea ca o parte din voturi din voturile USR-ului clasice, mă rog, USR însemnând acel USR din care făcea parte și REPER, să se ducă de data asta spre dreapta. Mă rog, e o ipoteză pe care nu putem să o neglijăm. Va depinde de foarte multe lucruri. În momentul acesta este doar o promisiune”, a afirmat politologul Cristian Pîrvulescu.

El mai spune că va depinde foarte mult de intenția electoratului de a se mobiliza, dar și de alegerile prezidențiale, candidatul putând fi un vector important din acest punct de vedere.

Totodată, remarcă politologul, Parlamentul va fi și mai fragmentat, cu multe partide mici laolaltă cu cele două partide-sistem.

„Sprijinirea candidaturii lui Geoană, care este evident rezultatul unei reflecții pe care au avut-o. Nu este vorba despre neapărat o efuziune ideologică, spune Geoană, ci de realism politic. Sprijinirea lui Geoană poate să le asigure vectorul care să îi ducă în Parlament și să dea toate planurile peste cap. Deci va duce la o fragmentare în cazul în care DREPT intră în Parlament. Vom asista la o fragmentare a Parlamentului. Neobișnuit, pentru că vom avea AUR, vom avea SOS, vom avea DREPT, vom avea USR, UDMR, plus partidele sistem, PSD și PNL. Deja ar fi un număr important de partide. Este Mircea Geoană interesat să aibă susținerea unui astfel de partid? Probabil, da. Și rezolvă problema aceea”, a mai spus el.

Acesta a subliniat o problemă pentru DREPT, în contextul în care ei pot avea observatori în secții la alegerile parlamentare, având în vedere că întrunesc condițiile, dar nu și la prezidențiale, unde regulile sunt diferite.

„Dar pentru că interesul lui Mircea Geoană este nu doar să aibă un sprijin politic evident, nu-l poate neglija nici pe acesta al unei formațiuni politice noi, care mizează pe independenți, nu? Ar fi Geoană independent, Vlad Gheorghe independent. Deja vorbim despre o asociere a independenților, dar are nevoie și de prezență în secțiile de vot, mai ales în zonele unde există o dominație categorică a partidelor sistem, inclusiv în ceea ce privește biroul secției de vot. Pentru că, știți deja, la Europene și parlamentare, ei au umplut și biroul secției de vot, și birourile județene și Biroul Electoral Central, cu reprezentanți ai unor partide care de fapt erau reprezentanții partidelor sistem, cu precădere PSD.

Acesta precizează că, în general, PSD a avut o supra-reprezentare în biroul secțiilor de vot, iar în ceea ce privește luarea deciziilor în interiorul biroului secției de vot, asta poate influența.

„Problema e că la secția de vot, membrii secției de vot nu au aceeași importanță ca la secția de circumscripție, secția județeană sau la Biroul Electoral Central. Biroul județean, biroul de circumscripție sau Biroul Electoral Central. Dar oricum au importanța lor. Adică, în calitate de fost președintele unei organizații care a observat alegerile decenii la rând, vă pot spune că este foarte importantă organizarea observării și prezența în biroul secției de vot. Dacă, de exemplu, există observatori externi, comportamentul biroului secției de vot este altul. Dacă nu există o înțelegere între membrii biroului secției de vot, comportamentul este mult mai circumspect. Deci există, putem să spunem, un fel de tendință de a trata superficial, hai s-o numim așa, votul celorlalte partide.

Acesta completează că o reprezentare solidă și echilibrată în biroul secției de vot și o observare în egală măsură a organizațiilor neguvernamentale și a mass-media importante, inhibă în foarte mare măsură tentația de a forța nota.

Despre structura noului grup parlamentar DREPT, politologul comentează că este foarte curios că este și un fost membru UDMR, având în vedere că nu prea au loc excluderi sau plecări din acest partid.

Despre membrii din AUR și USR care s-au afiliat grupului, acest a explicat că se explică, având în vedere certurile interne din acest partide.

„E foarte ciudat. Da, cei de la USR au avut luptele lor interne, ca de obicei. La AUR e la fel, au fost controverse și altele, dar aici, la UDMR, m-a mirat. M-a mirat. M-am mirat pentru că nu știu dacă asta înseamnă că pot să ia voturi din ungurime, dar cine știe, poate că e un nu știu ce fel de diferend. E un diferend politic, un diferend religios, o problemă personală. Interesant de aflat”, mai spus Cristian Pîrvulescu.

Profesorul a precizat că DREPT au o șansă să intre în Parlament la următoarele alegeri, pentru că altfel nu mai aveau șanse să prindă aceste fotolii.

