De ce nu mai au partidele lideri carismatici care sǎ atragă voturi și când a apus epoca lor. „Mitul salvatorului nu va dispărea niciodată”

Politica românească trece de ceva ani printr-o criză a liderilor. Partidele de astăzi nu par să mai aibă în fruntea lor oamenii carismatici care să adune voturi prin simpla lor apariție publică, iar acest lucru determină strategii de partid să folosească alte tactici electorale pentru a mai „fura” voturi dintr-o parte sau din alta.

Astfel se ajunge în situația unor colaborări nefirești între partide total opuse, în teorie, ideologic, la certuri pe data alegerilor prezidențiale și, în cazul lui Nicolae Ciucă, la prezidențiabili mult sub scorul partidului care au nevoie de ceva mai multe luni pentru a crește în sondaje.

În acest context, potențiali candidați independenți precum Mircea Geoană își fac loc în sondajele de opinie privind încrederea și intenția de vot, deși, spun specialiștii, nici măcar el nu este un exemplu de lider carismatic.

Consultantul politic Adrian Zăbavă spune că societatea românească așteaptă în continuare „liderul providențial”, „salvatorul”.

„Mitul salvatorului, omului providențial, nu va dispărea niciodată. El funcționează de când e omenirea. Deci, nu o să dispară așa dintr-odată în cultura politică românească. E adevărat, e o perioadă în care nu avem astfel de lideri, dar cred că clasa politică este de vină pentru asta, și nu modificări culturale sau de percepție ale societății românești. Societatea românească așteaptă lideri providențiali după părerea mea și se vede asta în fiecare sondaj de opinie. Nu-i primește de la partidele clasice în general, dar asta nu înseamnă că nu există o așteptare cu privire la asta”, a declarat Adrian Zăbavă pentru Ziare.com.

Consultantul spune că, deși carisma este un element important pentru un politician, aceasta nu este singura care duce la câștigarea voturilor.

„Dacă mai sunt, greu de spus. Ce putem spune este că clasa politică românească e într-adevăr într-o perioadă în care resursa umană pare una dintre cele mai mari probleme. Calitățile oamenilor politici de azi sunt sub cele ale altor vremuri, destul de recente, și aici nu este vorba doar de carismă, probabil, ci și de pregătire și de anvergură intelectuală, umană și așa mai departe. Un lider care câștigă voturi nu este doar unul carismatic”, spune Zăbavă.

Acesta subliniază faptul că politicienilor de prim rang din România de astăzi le lipsește nu doar carisma, cât și alte lucruri esențiale.

Adrian Zăbavă este de părere că pentru această criză de lideri se face vinovată clasa politică actuală, puterea împingând în față oameni „asemănători”, produși de sistem.

„E adevărat că se pot naște lideri din nimic, într-o oarecare măsură. E adevărat că la aceste alegeri prezidențiale nu pare să avem astfel de lideri. Chiar și analizându-l pe Mircea Geoană, dacă este să ne gândim la el ca la un om care astăzi are o cotă de încredere însemnată și o intenție de vot însemnată în unele sondaje de opinie, în ciuda faptului că nu are o susținere de partid, ne-ar putea duce cu gândul că este un lider care atrage voturi, dar nici el nu este acel gen de om care să facă publicul să-l urmeze”, completează consultantul politic.

Acesta completează că succesul lui Geoană ține mai mult de contextul politic decât de caracteristicile sale. În schimb, o vede ceva mai carismatică pe Elena Lasconi, care are avantajul că este instruită în mass-media.

„Vedem ceva carismă la Elena Lasconi, ușurința cu care comunică, faptul că vine din media și așa mai departe o face astăzi, dacă ne uităm în peisajul acesta al posibililor prezidențiabili, cam singura despre care am putea să vorbim în termeni de carismă, dar ea va trebui să confirme și să construiască într-un timp destul de scurt și va fi destul de greu”, a completat Zăbavă.

Consultantul este de părere că ultimul politician care a câștigat alegeri în baza carismei sale este fostul președinte Traian Băsescu, dar au mai existat și alți lideri care au beneficiat de carismă și au câștigat politic de pe urma ei, amintindu-l pe Victor Ponta, fostul premier și candidat la prezidențiale.

„Nu are acel gen de carismă ca a lui Traian Băsescu, dar ușurința cu care comunica și modul în care se putea face plăcut îi ofereau o oarecare anvergură. Crin Antonescu a fost un politician carismatic, dar care n-a câștigat niciun scrutin pe seama carismei”, a mai adăugat el.

Adrian Zăbavă spune că înainte de „epoca Iohannis” erau mai mulți lideri carismatici, dar aceștia și-au încheiat carierea politică în acea perioadă.

Despre Klaus Iohannis, consultantul politic spune că acesta nu a avut carismă niciodată, însă a avut în campanie niște „pusee” care au atras privirile asupra sa.

„Au fost lucruri contextuale și chiar așa le-aș numi, niște pusee și nimic mai mult. O vorbă, o mișcare, o prezență, dar nu lucruri care să-i vină natural sau care să-l definească într-o oarecare măsură”, conchide acesta.

Tabloul candidaților pentru alegerile prezidențiale din iarnă nu este încă complet, dar sunt deja conturate câteva candidaturi sigure și câteva candidaturi care încă sunt în curs de confirmare.

Astfel, Partidul Național Liberal pare că merge pe varianta Nicolae Ciucă, liderul partidului, care însă nu stă foarte bine în sondaje.

La PSD, numele lui Marcel Ciolacu este pe buzele tuturor social-democraților, însă acesta pare să fugă de această misiune, de teama de a pierde partidul în cazul unui eșec. Un răspuns oficial va veni după Congresul PSD din luna august.

Nici Mircea Geoană nu a confirmat încă oficial candidatura, însă cel mai probabil actualul număr doi din NATO va confirma acest lucru în perioada următoare, având în vedere că și-a clădit deja o platformă civică care să-i susțină candidatura comună, iar declarațiile sale politice din ultima vreme sugerează că acest lucru se va întâmpla.

Printre candidaturile oficiale se numără Elena Lasconi, proaspăt aleasă lider al USR.

De asemenea, George Simion candidează din partea AUR, iar Ana Birchall, fostă ministră de Justiție și vicepremier, a anunțat că va candida independent.

Alegerile prezidențiale au loc anul acesta pe 24 noiembrie primul tur și pe 8 decembrie cel de-al doilea tur. Alegerile parlamentare vor avea loc între cele două tururi, pe 1 Decembrie.

