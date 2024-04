Județul în care Ludovic Orban nu crede că mai sunt angajați fără carnet PSD în instituţiile publice. ”Vă rog să-l trimiteţi la consult”

Alianţa Dreapta Unită (ADU) şi-a lansat duminică, 14 aprilie, candidaţii pentru alegerile locale de pe 9 iunie. La eveniment a participat și președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, care a avut mai multe replici acide la adresa PSD și a administrației din Vaslui, dar și la adresa unui fost coleg de partid.

Deputatul USR Mihai Botez, candidatul ADU la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, le-a transmis tuturor membrilor alianţei să fie vocea cetăţenilor în perioada de precampanie şi campanie electorală.

"Aş vrea să avem cu toţii încredere în misiunea pe care o avem pentru a dezvolta judeţul Vaslui şi vreau să avem încredere că se poate acest lucru, odată ce răul este îndepărtat. (...) Trebuie să avem o voce, trebuie să comunicăm despre soluţiile sănătoase pentru judeţul Vaslui şi pentru comunităţile noastre. (...) Este un efort să vii, să îţi depui candidatura şi să munceşti, dar este un lucru nobil pe care vă invit pe toţi să-l faceţi", a spus parlamentarul.

Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a subliniat că alegătorii din Vaslui au ocazia pe 9 iunie să înlăture PSD de la putere.

"Astăzi, în judeţul Vaslui, în care PSD a fost la butoane neîntrerupt, dacă mai există un vasluian care votează cu PSD şi care nu este din PSD, nu a luat contracte de la PSD şi nu a avut niciun fel de rudă angajat în instituţiile publice pe bază de carnet PSD, (...) vă rog să-l trimiteţi la consult. Eu personal nu pot să cred că după treizeci şi ceva de ani vasluienii, marea majoritate, mai pot să voteze cu PSD-ul", a menţionat Ludovic Orban.

El a spus că are o datorie faţă de Marius Arcăleanu, despre care crede că a pierdut la alegerile locale din 2020 funcţia de preşedinte al CJ Vaslui din cauza unui „blat” făcut de conducerea PNL cu PSD.

"Avem un candidat la primărie pentru care am o deosebită stimă, o deosebită apreciere şi faţă de care am o datorie, pentru că Marius Arcăleanu, dacă n-ar fi fost trădat de Tătaru şi de ceata din jurul lui Tătaru, ar fi fost preşedinte al Consiliului Judeţean şi poate Buzatu nu făcea puşcărie, îl salva şi pe Buzatu. (...) Am aflat foarte târziu de ce se întâmplă cu adevărat, de blatul care era făcut de conducerea PNL cu Buzatu, iar în următoarele două luni îmi voi plăti această datorie şi voi fi alături de Marius Arcăleanu", a mai spus Ludovic Orban.

Marius Arcăleanu este economist, a fost mai mulţi ani consilier local şi consilier judeţean, a candidat în repetate rânduri pentru funcţia de primar al municipiului Vaslui, dar şi la alegerile parlamentare, nereuşind să câştige.

La ultimele alegeri locale a candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, clasându-se pe locul al doilea, după Dumitru Buzatu.

De asemenea, a deţinut mai multe funcţii politice în cadrul PNL Vaslui şi a fost director al Casei Judeţene de Pensii şi preşedinte al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate.

În anul 2021, el a candidat împotriva lui Nelu Tătaru la funcţia de preşedinte al PNL şi l-a acuzat pe acesta că este interesat doar de funcţii la nivel central şi că ar conduce în mod dictatorial partidul.

După ce a pierdut alegerile în faţa fostului ministru al Sănătăţii, a contestat scrutinul, invocând nereguli în organizare. Ulterior Marius Arcăleanu a fost propus pentru excludere din PNL Vaslui, după care a fost numit la conducerea partidului Forţa Dreptei Vaslui.