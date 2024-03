Ministrul care și-a anunțat candidatura la șefia CJ Brașov: „Voi candida uninominal. Nu există pericolul de a pierde”

Ministrul Dezvoltării, Adrian Veştea, a declarat, marţi, că va candida uninominal din partea PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean Braşov, menţionând că s-a considerat în cadrul coaliţiei de guvernare că nu poate reprezenta un pericol de a pierde.

"Nu am spus niciodată că nu voi face campanie alături de Partidul Social Democrat. De altfel, există o decizie luată în coaliţie în care la nivelul europarlamentarelor se va candida în alianţă, acelaşi lucru se va întâmpla şi la municipiile reşedinţă de judeţ din localităţile în care există alţi candidaţi decât PNL sau PSD. După cum mi-am exprimat intenţia săptămâna trecută, de această dată, s-a materializat acest lucru: eu voi candida uninominal (la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov - n.r.). Am câştigat categoric şi data trecută. S-a considerat în cadrul coaliţiei de guvernare că nu pot reprezenta un pericol de a pierde preşedinţia Consiliului Judeţean Braşov", a afirmat Veştea, înainte de şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

El a spus că este normal să fie găsite soluţii care să maximizeze şansele pentru câştigarea alegerilor la municipiu.

"Eu am spus-o cât se poate de clar că eu, din poziţia în care sunt, voi candida uninominal şi este foarte normal, chiar am avut un interviu în cursul zilei de ieri în care am spus că este normal să găsim soluţii să maximizăm şansele pentru municipiu, dar ar fi normal ca în zonele unde avem siguranţă că putem câştiga alegerile uninominal pe sigla partidului s-o putem face. (...) Se poate întâmpla şi în alte judeţe unde preşedinţia Consiliului judeţean a fost câştigată de către PSD sau PNL", a adăugat Adrian Veştea.

Întrebat dacă PNL va colabora cu PSD pentru alegerile la Primăria Braşov, iar pentru Consiliul Judeţean cele două partide vor fi adversare, Adrian Veştea a spus: "Eu consider că este o responsabilitate pe care mi-o asum".

În opinia sa, este "o strategie bună aceea de a avea candidaţi independenţi la nivelul Consiliilor judeţene sau Primăriilor municipii reşedinţă de judeţ, unde PNL poate câştiga categoric şi, în acelaşi timp, este foarte bine că s-au făcut coaliţii la nivelul unor municipii unde era necesar".

"Voi rămâne atât cât este necesar (n.r. în funcția de miinistru), nu este nicio incompatibilitate, voi face în aşa fel încât să-mi fac datoria şi într-o parte şi în alta, inclusiv în perioada campaniei electorale".

Acesta a mai spus că e posibil să-și ia un concediu de odihnă în perioada următoare pentru a se putea pregăti pentru canidatură.

Coaliția PSD-PNL a decis ca la alegerile locale să aibă candidat comun la primăriile București, Brașov și Bacăud. De asemenea, în județul Timiș, Coaliția va susține un candidat PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și un candidat PNL pentru Primăria Timișoarei.

