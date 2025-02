Mirajul ”Turului doi înapoi”. Finala Lasconi-Georgescu care nu a mai fost

Discursurile critice formulate în această perioadă de vicepreședintele SUA, JD Vance, la Conferința de Securitate de la Munchen și la Conferința de acțiune Politică Conservatoare (CPAC) de lângă Washington, cu privire la anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, precum și atacurile în rafală lansate pe rețeaua de socializare X de către Elon Musk la adresa judecătorilor CCR care și-au asumat responsabilitatea celei mai controversate decizii politice de după 1989, au stârnit un val de entuziasm în rândul susținătorilor candidatului ”suveranist” Călin Georgescu.

Surescitați peste măsură de aceste ”intervenții” ale americanilor, considerate providențiale, o serie de analiști sau jurnaliști, dar și simpli simpatizanți ai lui Călin Georgescu, adunați la protestul care a avut loc în aceste zile în Piața Constituției, au interpretat toate aceste critici ale administrației SUA ca fiind un semnal clar pe care americanii le-au transmis în favoarea candidatului preferat, aceștia fiind chiar în punctul de a desface șampania cu gândul la reluarea celui de-al doilea tur de scrutin din 2024, deși calendarul electoral pentru organizarea noilor alegeri prezidențiale este în plină desfășurare.

Cel care a venit și a turnat o găleată cu apă rece în capul celor mai înflăcărați adepți ai candidatului Georgescu, temperând o mare parte din avântul pe care aceștia și l-au luat după declarațiile tandemului Vance-Musk, este chiar președintele CCR, Marian Enache, care, într-un interviu acordat site-ului juridice.ro, a precizat extrem de clar că ”Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și general obligatorii și, astfel cum am arătat mai înainte, «cererile de revizuire» a acestora sunt formulate în afara unui cadru procesual și, în consecință, în baza acestora, nu pot fi constituite dosare jurisdicționale”. Așadar, adio ”turul doi înapoi”.

Dincolo de vânturarea în spațiul public a acestui miraj al ”turului doi înapoi”, ca strategie de victimizare, cu scopul de a menține mobilizarea în rândul electoratului captiv și, posibil, pentru atragerea de noi segmente electorale, mai ales pe fondul afirmațiilor extrem de dure făcute de către responsabilii americani, totuși un asemenea scenariu ar fi adus numeroase avantaje politice și electorale pentru anumiți jucători interni, contribuind chiar la salvarea lor politică.

Președintele AUR, George Simion, este unul dintre liderii politici care au solicitat în mod insistent reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale, și nu doar pentru că partidul pe care îl conduce și-a asumat prin vot, în mod oficial, susținerea lui Georgescu, ci și pentru că o asemenea variantă l-ar scuti de numeroase alte probleme în interiorul formațiunii al cărei lider este. Astfel, în contextul în care numeroși lideri ai partidului sunt extrem de frustrați că AUR, al doilea partid al țării, nu se va prezenta cu un candidat propriu la alegerile prezidențiale din luna mai, o coagulare a acestor frustrări în jurul lui George Becali ar putea genera o adevărată hemoragie în rândul partidului care ar conduce, în final, la destrămarea AUR și la pierderea ascendentului pe care acest partid la câștigat în urma alegerilor parlamentare.

De asemenea, un alt lider politic care a solicitat în mod imperativ reluarea turului doi este candidatul susținut de România TV. Într-o postare pe rețelele de socializare, chiar în ziua în care simpatizanții lui Georgescu s-au adunat în cadrul unui miting în Piața Constituției, acesta a afirmat că ”Acum este clar că soluția bună pentru democrația românească este RELUAREA TURULUI 2 - cu Elena Lasconi și Călin Georgescu! Dacă acest lucru nu se va întâmpla sunt convins că în luna Mai romanii vor decide să-i pedepsească foarte dur pe toți cei care nu le-au respectat votul!”. Nefiind foarte sigur că o nouă confruntare directă cu votul românilor, la mai bine de zece ani distanță de la momentul în care poporul l-a respins brutal pentru funcția de președinte, i-ar aduce foarte multe câștiguri electorale, candidatul susținut de mogulul Sebastian Ghiță s-ar putea vedea după alegerile din luna mai și exclus din PSD, și cu tolba electorală goală.

Nu în ultimul rând, chiar finalista Elena Lasconi ar fi printre cei avantajați de scenariul reluării turului doi. Repudiată rapid atât de partidele pro-europene, care se repliaseră în jurul acesteia după turul întâi al prezidențialelor, cât și de propriul electorat care a virat imediat spre o altă ofertă electorală considerată mult mai atractivă și cu șanse mai mari de a prinde, de data aceasta, turul al doilea, dacă va candida la alegerile din luna mai și nu va obține cel puțin scorul obținut de USR la alegerile parlamentare, Elena Lasconi riscă debarcarea imediată din fruntea partidului. Asta, dacă între timp, Lasconi nu va fi executată de susținătorii lui Nicușor Dan chiar înainte să mai apuce să se reînscrie în cursa electorală din luna mai.

Mirajul ”turului doi înapoi” a luat naștere și s-a amplificat în societate și pe fondul explicațiilor insuficiente pe care autoritățile statului le-au oferit cetățenilor. Anularea alegerilor prezidențiale, o traumă suferită de democrația încă fragilă din România, foarte probabil, a captat și interesul cetățenilor mai puțin implicați, fapt care se va concretiza într-o mobilizare foarte mare la alegerile prezidențiale din luna mai. Decizia magistraților de la ICCJ, chemați să judece recursul formulat de o asociație civică apropiată de Călin Georgescu la decizia prin care Curtea de Apel București a respins pe 18 decembrie 2024 solicitarea de organizare a turului doi al alegerilor prezidențiale, ar trebui să pună capăt definitiv acestei discuții, iar candidații la alegerile prezidențiale din luna mai, inclusiv Călin Georgescu, să vină în fața românilor cu programe concrete pentru țară, nu să le vândă în continuare miraje electorale.

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice.

