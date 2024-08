Miza jocului purtat de PSD și PNL. De ce își îndreaptă atenția către AUR și USR: „Problema este cine va conduce pe cine”

Actualele contre între partidele aflate la guvernare, PNL și PSD, dar și direcțiile indicate de membri din cele două partide în privința viitoarei guvernări, nu implică neapărat o altă formulă de guvernare, potrivit experților. Miza privește însă electoratul și balanța de putere dată de rezultatul alegerilor de la finalul anului.

Ultimele declarații venite din partea partidelor aflate la guvernare, PNL și PSD, inclusiv atacurile la adresa colegilor de Executiv, indică săgeți cu privire la alte alianțe pentru cabinetul viitor. Președintele Consiliului Național PSD, Mihai Tudose, a afirmat că nu este exclusă nicio variantă în privința viitoarei guvernări, subliniind că negocierile vor fi purtate diferit de data aceasta. La rândul său, chestionat cu privire la afirmații, premierul Marcel Ciolacu a amintit de apelul liberalilor pentru o alianță de dreapta.

De altfel, discursurile din Congresul PSD au privit în special atacuri la adresa colegilor de guvernare. Mai mult, contextul calendarului alegerilor din iarnă, aduce în față tema naționalistă, fapt care indică un posibil câștig pentru partide precum formațiunea condusă de George Simion. Partidele au punctat însă, în momentul alegerii datelor că organizarea pe 1 decembrie nu este o problemă.

Atragerea electoratului AUR și USR

„Putem să spunem că PSD, alături de Ciolacu, vrea să obțină, pentru turul al II-lea cel puțin, electorii partidelor extremiste, care înseamnă între 20 și 25%. Ca urmare este vorba de un interes electoral. Invers, PNL nu are niciun acord cu USR, iar USR, cel puțin doamna Lasconi, atacă în egală măsură PSD și PNL, Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis. Deci nu întrevăd o înțelegere sau în orice caz nu în perioada imediat următoare. Deci nici aici nu cred că este un blat, este o încercare a celor două partide de a avea acces la electoratul celuilalt. PNL și-ar dori pentru turul al doilea electoratul USR și, dacă se poate, și al lui Mircea Geoană, iar Elena Lasconi, care în unele sondaje este înaintea lui Nicolae Ciucă, ar dori să aibă sprijinul electorilor PNL pentru a intra în turul doi”, a explicat politologul Cristian Pîrvulescu pentru Ziare.com.

Potrivit politologului, miza dintre cele două partide ale guvernării este atragerea electoratului indecis, PSD de la AUR și SOS România, iar PNL de la USR și Mircea Geoană, în cazul în care Nicolae Ciucă va ajunge în turul doi al prezidențialelor. „Între PSD și PNL putem să ne imaginăm că cele două partide joacă adversitatea, sunt unul împotriva celuilalt, pentru a-și consolida electoratul propriu, care e un electorat ostil celuilalt partid. Ne putem imaginea acest lucru, dar eu cred că în acest moment, mai mult decât un joc, este pur și simplu un interes electoral. Acela de a obține votul alegătorilor indeciși”, a mai explicat politologul.

„Pe de altă parte, PNL nu poate ieși de la guvernare, este o situație imposibilă. Trebuie să suporte atacurile PSD, să răspundă, dar fără să iasă de la guvernare, pentru că dacă iese de la guvernare pierde suportul primarilor și fără ajutorul primarilor nu pot ajunge în turul doi”, a mai arătat Cristian Pîrvulescu, subliniind că social-democrații îi vor pe liberali într-o postură secundară.

Totodată expertul a punctat că actuala strategie a partidelor Coaliției privește în principal alegerile prezidențiale, pierdute de PSD în ultimii ani. „În ianuarie, dacă se va face majoritate PNL-PSD, unii vor spune că a fost un ”bluff”, dar de fapt nu a fost. Problema este cine va conduce pe cine. PSD va conduce guvernul și PNL va fi doar o anexă fără de care nu se poate, sau între cele două partide va exista o relație de egalitate. PSD vrea să facă tot posibilul ca PNL să nu câștige alegerile prezidențiale și să fie o anexă”, a mai completat politologul.

Posibilele variante ale guvernării

Totodată, în privința posibilelor alianțe pentru guvernare, politologul George Jiglău a punctat că PSD are mai puține variante, spre deosebire de PNL, care, în cazul în care rezultatele alegerilor vor aduce cifre permisive, se poate îndrepta către o alianță cu mai multe partide.

„E oarecum normal ca un partid de centru să își maximizeze ce poate să obțină după niște alegeri și PNL este într-adevăr în postura asta în care se poate duce la fel de natural și într-o alianță cu PSD în continuare, cum a mai fost și cum este de trei ani încoace, așa cum se poate duce și către o alianță din asta, invocând o alianță de dreapta, cu USR, cu UDMR, dacă le iese matematica, ceea ce oricum este foarte greu de crezut. Dar nu cred că nu sunt sinceri atunci când discută cu USR și când spun că explorează posibilitatea sau și-ar dori să meargă spre o guvernare de genul ăsta. Pe de altă parte și dacă se întâmplă va fi foarte greu, adică nu este nicio garanție că va merge. Am avut, nu a funcționat. Poate cu doamna Lasconi e posibil să le iasă, dar cred că este destul de dificil, că și USR e o nucă tare, nu sunt foarte deschiși la compromis”, a explicat pentru Ziare.com George Jiglău.

Astfel, singura problemă a liberalilor sunt însă cifrele. „Din punctul ăsta de vedere PNL are o poziție oarecum privilegiată, pe care PSD nu o are. Nu se poate duce în mod natural spre o alianță cu USR și nici invers. La USR iar, ca singură variantă dacă este să ajungă la guvernare, este într-adevăr tot PNL. Și atunci PNL are un avantaj din punctul ăsta de vedere, numai că trebuie să îi ajute și matematica și să se ajute cu un scor”, a mai spus politologul, concluzionând că PSD nu prea are variante, în afara de PNL și UDMR.

În privința unei alianțe cu AUR, politologul George Jiglău a punctat că liderul social-democrat, Mihai Tudose, care a lăsat loc unei astfel de posibilități, nu pare să dea direcția partidului. „Oricine poate să speculeze orice legat de viitor. (…) Aș lua în calcul și faptul că în ultimii ani totuși, PSD, sub conducerea lui Marcel Ciolacu s-a ținut la distanță de AUR și o iau ca pe un mare plus, pentru că tentația putea să fie acolo, când mai aveau nevoie de voturi prin Parlament, de parteneri pentru Coaliție, dar a fost, nu doar o ținere la distanță de fațadă, chiar au fost declarații publice care s-au disociat de AUR și de ideile AUR”.

George Jiglău a punctat însă că, pentru alegerile prezidențiale și parlamentare de la finalul anului, electoratul AUR o să conteze, context în care candidații din turul doi al prezidențialelor ar putea aborda două variante, „fie o disociere extrem de clară, care să aducă voturi, fie o îmbrățișare chiar și așa, pe jumătate, a ideilor și narativelor pe care le are AUR, ca să vină o susținere formală din partea lui Simion. Și aici, mă tem că cel mai probabil să meargă în direcția asta este mai degrabă candidatul PSD, pentru că este un electorat din zona asta mai conservatoare, pe care PSD de-a lungul timpului l-a mai purtat când a avut nevoie”.

