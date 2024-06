Nicușor Dan propune organizarea referendumurilor locale în același timp cu alegerile parlamentare

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, vrea ca cele două referendumuri locale pe care le-a propus la câștigarea unui nou mandat să aibă loc în această toamnă. Edilul a declarat luni, 10 iunie, că alegerile parlamentare din toamnă ar fi un moment bun și pentru aceste voturi locale.

"Referendumul înseamnă vot; votul înseamnă cabine de vot, secţii de vot, birou electoral şi toate astea, iar atunci e absurd ca chestiunile acestea să nu fie lipite de nişte cheltuieli care se fac deja", a spus el, pentru Digi 24.

Primarul Capitalei a subliniat că trebuie să aibă acordul Consiliului General pentru a putea convoca referendumurile locale. Totodată, a precizat că un vot favorabil la aceste consultări "nu obligă" Parlamentul, dar va constitui "un instrument important de presiune".

"Nu primarul convoacă referendumul, ci Consiliul General, la propunerea primarului general. Deci, trebuie mai întâi să am un acord al Consiliului General pe această chestiune. Referendumul local nu obligă Parlamentul, dar dacă el trece, este un instrument important de presiune către Parlament. Al doilea referendum e foarte simplu: 'Doriţi ca primarul general să emită toate autorizaţiile de construire în oraş?' Aici e simplu. Pe chestiunea de împărţire a banilor, aici sunt mult mai multe variante şi nu vreau să avansez în propunerea lor, înainte să am discuţia cu Consiliul General, dar în esenţă e vorba ca Primăria Capitalei să aibă mai mulţi bani din buget", a spus Nicuşor Dan.

El a declarat că modul de împărţire a banilor, urbanismul şi spaţiile verzi urbane reprezintă nişte probleme pe care Bucureştiul le are în raport cu autorităţile centrale.

"Acum că am un mandat de la Bucureşti, am considerat că cel mai bun moment şi cel mai onest din partea mea - primar la al doilea mandat - este să tranşez aceste chestiuni în seara în care am cea mai mare vizibilitate, în seara în care am câştigat alegerile pentru al doilea mandat. Bucureştiul are un mare deficit de dezvoltare, dat de faptul că din bugetul său mare un procent foarte mare se duce către sectoare, iar atunci Primăria Capitalei nu poate să facă investiţii majore în transport public, în infrastructura de transport, în infrastructura de spitale, în infrastructura educaţională, pentru a face din Bucureşti un mare centru academic - asta este problema banilor. Problema de urbanism este că primarul general răspunde de trafic, dar autorizaţiile le dau primarii de sector şi, în plus, nu există nici controlul Inspectoratului de Stat în Construcţii, nici al prefectului aşa cum ar trebui să fie", a explicat Nicuşor Dan.

În ce priveşte spaţiile verzi, el a menţionat că a existat "o lungă dezbatere" privind codul urbanismului şi legea spaţiilor verzi urbane, dezbateri în cadrul cărora au fost pronunţate, în Parlament, "poziţii care sunt departe de interesul public".

"Evident că e o oportunitate pentru mine, preocupat de aceste chestiuni şi considerând că ele sunt importante pentru bucureşteni, să le aduc în dezbatere acum, înainte de aceste alegeri", a mai precizat Nicuşor Dan.