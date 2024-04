Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu: ”Trebuie să gândeşti pentru mai multe mandate, pentru că orice proiect care contează durează mai multe mandate”

Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, a declarat luni că este convins că va câştiga un nou mandat de primar, precizând că şi în 2020, când toată lumea spunea că va pierde, a fost convins că va câştiga şi a câştigat. Primarul a precizat că nu se poate să gândească doar în termeni de un mandat, ci trebuie să gândeşti pentru mai multe mandate, pentru că orice proiect care contează durează mai multe mandate.

”Nu sunt pe lista de consilieri locali, sunt convins că voi câştiga. Nici în 2020, când toată lumea spunea că voi pierde, nici atunci nu am fost pe lista de consilieri locali. Şi atunci am fost convins că voi câştiga şi am câştigat. Şi acum sunt convins că voi câştiga”, a declarat Radu Mihaiu, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Întrebat ce va face dacă nu va câştiga un nou mandat de primar, Radu Mihaiu a spus: ”Eu nu am grija zilei de mâine. Faţă de alţi politicieni care dacă nu mai fac politică nu mai au din ce să trăiască, eu nu am această problemă”.

Potrivit primarului, nu gândeşte în termeni de un mandat.

”Nu se poate să gândim doar în termeni de un mandat, un politician care gândeşte în termen de un mandat va face doar lucruri realizabile într-un mandat. Eu refuz să gândesc aşa, trebuie să gândeşti pentru mai multe mandate, pentru că orice proiect care contează durează mai multe mandate”, a arătat Mihaiu.

Ads