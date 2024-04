REPER a depus la BEC lista candidaților la europarlamentare. Câte semnături a strâns partidul lui Dacian Cioloș

REPER a depus miercuri, 10 aprilie, lista candidaţilor la europarlamentare, la Biroul Electoral Central, împreună cu 240.000 de semnături de susţinere. Europarlamentarul Dacian Cioloş, care deschide lista REPER, a afirmat că ei nu candidează ca să plece la Bruxelles, ci ca să reprezinte o Românie care trebuie să fie mai prezentă la nivel european.

Europarlamentarul Dacian Cioloş a anunţat la sediul Biroului Electoral Central că formaţiunea a depus lista cu semnăturile necesare, peste 240.000 de semnături şi au fost informaţi că lista de candidaţi a REPER a fost acceptată.

Lista REPER este deschisă de Dacian Cioloş, urmat de co-preşedinţii Ramona Strugariu şi Dragoş Pîslaru precum şi deputatul Oana Alexandra Cambera.

”Ne veţi găsi pe lista de vot pentru alegerile europarlamentare, partidul REPER, şi cred că nu exagerez când spun că veţi găsi una dintre cele mai bune, cele mai competenţe liste de candidaţi la europarlamentare, pentru că noi nu candidăm ca să plecăm la Bruxelles, candidăm ca să reprezentăm o Românie care trebuie să fie mai prezentă la nivel european, cu lideri politici respectaţi”, a spus Cioloș după depunerea listei.

El a precizat că asta a lipsit leadership-ului politic din România şi Guvernului care ne conduce în momentul de faţă.

”De asta, din păcate, nu suntem în Schengen cu drepturi depline, de asta nu am bsorbit încă şi nu am folosit fondurile europene, prin PNRR, nu am făcut reforme, toate aceste lucruri care ar fi putut întări România la nivel european”, a completat Dacian Cioloş.

Europarlamentarul a mai anunţat că în perioada următoare vor prezenta programul pentru alegerile europarlamentare şi sper că acest program va convinge că ”votul util trebuie acordat unor oameni care ştiu despre ce vorbesc, au făcut lucruri şi vin cu competenţă”.

Despre obiectivul principal al REPER, Dacian Cioloş a spus că formaţiunea doreşte să reprezinte România cu demnitate. ”Vreau să ne asigurăm în acest mandat că fraţii noştri de peste Prut, din Republica Moldova, şi cu ajutorul nostru, vor fi pregătiţi să se unească cu România în Uniunea Europeană, ca stat membru”, a arătat Cioloş.

Despre aderarea la Schengen pe terestru, el a afirmat că ”România are nevoie de lideri politici determinaţi, care să cunoască foarte bine mecanismele la nivel european şi care să ştie să susţină argumentele în interesul României, în instituţiile europene, fie că e vorba de Consiliul European, unde acum trebuie să se ia decizia privind Schengen”.

”Trebuie să fie oameni fără complexe, care să nu fie complexaţi de alţi politicieni din UE, care să aibă recunoaşterea europeană şi legitimitate naţională”, a spus Cioloş.

Cioloş a mai afirmat că REPER are pe listă şi oameni din societatea civilă dar şi cu experienţă din Parlamentul naţional.