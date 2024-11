Față-n față cu greutățile economice, toți candidații la prezidențiale aleg arma austerității. Analist: „Mi-e teamă că vor alege soluția cea mai simplă”

Cinci dintre candidații la alegerile prezidențiale au participat luni, 18 noiembrie, la o dezbatere televizată. În puținul timp dedicat subiectelor economice, politicienii care vor să ajungă la cea mai înaltă funcție în stat au argumentat în favoarea tăierilor de cheltuieli din sistemul public, inclusiv concedierea angajaților care lucrează la stat, în defavoarea creșterii taxelor.

Deși economia este un subiect fierbinte în presa de zi cu zi, tema nu a fost abordată decât la începutul dezbaterii, când moderatorii au prezentat un scenariu de criză profundă, în care datoriile cresc și „se dublează ratele la bancă”. Candidații au fost puși să aleagă între creșterea taxelor și a impozitelor și „concedierea a 50% din aparatul bugetar”.

Pentru claritate, în România sub 1,3 milioane de angajați lucrează în sistemul public, dintr-un total de aproape 6,8 milioane de salariați, conform Institutului Național de Statistică. A da afară 650 de mii de oameni înseamnă o creștere imensă a șomajului; printr-o astfel de măsură, șomajul ar ajunge la 13% - mult peste nivelurile înregistrate în timpul marii recesiuni de acum un deceniu.

Dintre cei care lucrează la stat, profesorii și alți angajați care intră sub umbrela Ministerului Educației numără peste 276.000. La Afaceri Interne, unde intră și forțele de ordine, lucrau aproape 124.000 de oameni, în timp ce alți 18.000 lucrau la Sănătate. Administrația publică locală avea în septembrie 467.000 de angajați.

Perspectivele candidaților

Pe partea de creșteri de taxe, întrebarea părea să permită candidaților să vină cu propriile perspective fiscale. Toți s-au poziționat împotriva creșterii taxelor.

„Din păcate, acest scenariu apocaliptic nu este imposibil. (0:31) Și ce se întâmplă acum, asemănă foarte mult cu situația din 2009, când, într-un an electoral similar cu al nostru, cheltuieli bugetare excesive, deficit bugetar tot de 8%, deficit de cont curent, cheltuieli făcute populist și electoralist au condus la o situație pe care ne-o amintim. (0:54) Am ajuns atunci la cheremul Fondului Monetar și al Comisiei, cu măsuri foarte dure de austeritate. (...) În ultimii 20 de ani, cu doi președinți așa-zis de dreapta dimensiunea statului român s-a dublat. În 2004 erau 700.000 de funcționari, acum sunt 1.400.000. În ultima perioadă avem cheltuieli cu statul român de aproape 39% din PIB. Deci, prima măsură pe care trebuie s-o faci este să reduci cheltuielile cu statul”, a declarat candidatul independent Mircea Geoană.

Fostul secretar general adjunct al NATO a subliniat că, din perspectiva sa, soluția este „reducerea cheltuielilor statului în mod masiv, în mod sistematic și în niciun caz creșterea taxelor. Creșterea taxelor este cea mai proastă măsură în momentul de criză”.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a apreciat că România este departe de un astfel de scenariu. Acesta a fost de acord că dimensiunea statului trebuie micșorată și a pus accentul pe creșterea ratei de colectare a TVA.

„Acest scenariu nu este unul realist. Dacă totuși am ajunge acolo, soluția nu este să creștem taxele. Taxele și impozitele trebuie adunate; noi, în acest moment, nu colectăm 33% din TVA. (...) Pe de altă parte, statul trebuie pus la dietă, da, trebuie tăiate cheltuielile, atât cele inutile, dar și printr-o restructurare a agenților și instituțiilor regionale care consumă enorm de mulți bani și nu produc nimic”, a spus Kelemen.

Președinta USR, Elena Lasconi, a spus că deficitul bugetar este rezultatul politicilor adoptate de premierul Marcel Ciolacu și de fostul prim-ministru al coaliției de guvernare, Nicolae Ciucă.

„Să nu uităm cine a creat acest deficit bugetar - Ciucă și Colacu. Și de fiecare dată au crescut taxele. Guvernele conduse de ei au creat acest deficit. Nu este cazul să creștem taxele, avem soluții pentru un stat mai suplu: să nu mai facem atâtea cheltuieli inutile. Este esențial să înghețăm sau să tăiem din cheltuielile cu bunuri și servicii din instituțiile statului. (...) Și să nu uităm de găurile negre - companiile de stat - în care tronează în consiliile de administrație tot felul de rude ale politicienilor din cauza cărora am pierdut 500 de milioane de euro, din PNRR”, a spus fosta primăriță din Câmpulung.

Liderul AUR, George Simion, l-a învinovățit pe Ciolacu pentru o situație în care România ar ajunge în incapacitate de plată și l-a acuzat că nu a redus numărul angajaților de la stat.

„Nu trebuie să ajungem acolo, să tăiem cu 50% numărul de angajați la buget, mai ales că avem deficit de profesori, de cadre medicale, de pompieri sau de polițiști. Trebuie să reducem numărul de membri de partid din administrația locală și centrală. Prin planul meu, vom ajunge înapoi la situația din anul 2000 când aveam 800.000 de angajați la stat. Cum? Tăind două treimi din instituțiile locale și centrale și reducând treptat numărul inițial”, a declarat Simion.

Candidatul independent Cristian Diaconescu a amintit că, la criza din 2008, România a ajuns să fie nevoită să ia măsuri draconice pentru a fi salvată de FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană. Fostul ministru de Externe amintește că deciziile din momentele disperate nu pot fi decât rele.

„Nu trebuie să ajungem în această situație pentru că de partea împrumutătorului nu există decât două variante: tăiați locurile de muncă sau introduceți un anumit tip de taxare, în special în zona socială. Acum, ai sectorul serviciilor, ai industria și agricultura care depinde de zona climatică și de mediul. Or, din acest punct de vedere, repet, nu trebuie ajuns în această situație, în nicio conjunctură”, a declarat Diaconescu.

„Aș vrea ca politicienii să nu-și mai propună să salveze economia”

Peisajul fiscal din momentul de față este unul ambiguu. Spre exemplu, pe parcursul anului, au fost discuții despre introducerea impozitării progresive a veniturilor, o măsură susținută și de Banca Mondială. La finalul lunii septembrie a intrat în vigoare și taxa pe lux, care vizează mașinile mai scumpe de 75.000 de euro și locuințele cu valori de peste 500.000 de euro. Cei care au astfel de bunuri plătesc o taxă de 0,3% din valoarea care depășește aceste praguri.

România are printre cele mai mari taxe pe muncă din Uniunea Europeană, dar situația este diferită când vine vorba de taxarea capitalului. În țara noastră, impozitul pe profitul companiilor este de 16%, pe locul 27 din 32, într-un clasament care include statele UE, la care se adaugă Elveția, Islanda, Marea Britanie, Norvegia și Turcia.

Similar, câștigurile din investiții au o rată de impozitare maximă de 10%. Într-un clasament de 35 de state europene, care include țările menționate anterior, la care se adaugă Georgia, Republica Moldova și Ucraina, România este pe locul 24 din 35. Șapte dintre aceste state nu taxează deloc astfel de câștiguri.

Ziare.com a discutat cu analistul economic Adrian Negrescu despre cum a fost tratată economia în dezbaterea prezidențială. Acesta a spus că varianta creșterii taxelor nu este una care să poată fi aplicată în România.

„Este o capcană să credem că în România taxele sunt mici pentru că trebuie raportate la situația economică. Nu putem avea taxe ca în Germania sau în Franța pentru că nu avem puterea financiară a acelor țării. Sunt unele taxe similare cu cele din Germania în condițiile în care peste 90% dintre firmele românești sunt nebancabile - adică nu-și veni să iei un credit de la bancă pentru a susține activitatea în caz de risc de neplată din partea furnizorilor și a partenerilor de afaceri. (6:31) E o falsă problemă că avem taxe mici în condițiile în care Bulgaria are taxe mai mici decât noi, iar Polonia, de exemplu, are unele taxe mult, mult reduse față de cele din România. Noi ar trebui să fim primi la capitolul scăderi de taxe și uitați la cel mai important element din punctul meu de vedere: taxele pe salariul minim pe economie sunt cele mai mari din Uniunea Europeană. Acolo ar trebui să umblăm la scăderea taxării muncii pentru a stimula firmele să crească salariile, să angajeze oamenii, să-și facă curaj și să facă investiții”, a afirmat analistul.

Președintele nu are direct un cuvânt de spus asupra politicilor economice, dar poate exercita influență prin numirea unui premier și prin negocierile politice pe care le face ca șef al statului. În aceste condiții, Negrescu consideră că primul lucru asupra căruia ar trebui să se aplece următorul guvern este reducerea inflației, care continuă să fie cea mai ridicată din blocul comunitar.

„Primul impuls ar fi să spun că aș vrea ca politicienii să nu mai facă nimic din punct de vedere economic de acum încolo, având în vedere multiplele probleme create în ultimii doi ani de zile prin creșterea taxelor peste noapte. Aș vrea ca politicienii să nu mai își propună să salveze economia, să reindustrializeze economia, marea majoritate a deciziilor luate până acum au fost unele profund toxice pentru economie, de la impozitul pe cifra de afacere a marilor companii, la modul în care au fost acordate, de exemplu, ajutoarele de stat; unei firme cu un angajat și cifre de până în 50.000 de euro, de exemplu, i s-au acordat 230 de milioane de lei.

Aș vrea ca politicienii să nu se mai gândească la fiscalitate și să lase codul fiscal bătut în cuie așa cum arată acum, pentru că riscul de a bulversa și mai mult economia este din ce în ce mai mare. Aș vrea să văd, de exemplu, că politicii au planuri pentru a reduce inflația, cea mai mare din Europa pentru a noua lună la rând, fiindcă este o mare problemă, atât pentru puterea de cumpărare, cât și pentru competitivitatea firmelor românești.”, a mai spus Negrescu.

În ceea ce privește predicțiile pentru situația de după alegeri, analistul crede că decidenții vor crește nivelul taxelor, având în vedere deficitul bugetar în creștere.

„Nu vă așteptați la reducerea semnificativă a cheltuielilor bugetare în 2025; nu au niciun fel de plan de reformă, niciun fel de studiu de impact, niciun fel de proiect de reducere a cheltuielilor. Mi-e teamă că politicienii vor alege soluția cea mai simplă, aceea de a crește taxele, pentru a nu-și pune în cap bugetarii în perspectiva măsurilor de austeritate absolut necesare, care ar trebui să urmeze”, subliniază Negrescu.

