Sondajul comandat de PNL care-l dă pe Ciucă pe locul doi în cursa pentru Cotroceni. Cine este marele favorit

Dacă duminică, 8 august, ar avea loc alegeri prezidenţiale, preşedintele PSD Marcel Ciolacu s-ar afla pe primul loc, cu 25% din voturi, Nicolae Ciucă, liderul PNL, pe locul doi, cu 16%, în timp ce Mircea Geoană, candidat independent, s-ar clasa pe locul 3, cu 14%, se arată într-un sondaj comandat de PNL.

Şi în privinţa alegerilor parlamentare, PSD se află pe primul loc, cu 31%, urmat de Partidul Naţional Liberal, cu 22% şi de AUR, cu 14%.

Liderul AUR George Simion şi Elena Lasconi, preşedinta USR ar primi 13%, iar Diana Şoşoacă, preşedinta S.O.S, ar primi 11%. Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, ar luat 3%, Ludovic Orban din partea Forţa Dreptei, 1%, iar Cozmin Guşă, ca independent, 1%.

La întrebarea cu ce partid veţi vota la alegerile parlamentare din 1 decembrie, sondajul arată că pe primul loc se află Partidul Social Democrat, cu 31%, urmat de Partidul Naţional Liberal, cu 22% şi de AUR, cu 14%. USR ar primi 13% din voturi iar S.O.S, partidul Dianei Şoşoacă, 10%.

UDMR ar lua 5% din voturi, Forţa Dreptei, REPER şi PMP având 1% iar alte partide – 2%.

Sondajul a fost realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA) şi a fost realizat în perioada 24.08.2024 – 30.08.2024. Volumul eşantionului a fost de 1099 de subiecţi iar metoda culegerii- Face-to-Face, pe teren, la domiciliul respondenţilor. Marja de eroare este de +/- 3%.

