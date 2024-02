Speranța de viață a unei alianțe PSD-PNL. Care sunt principalele piedici: ”Va trece testul alegerilor/ Nu ar fi o premieră”

Speranța de viață a unei alianțe electorale sau politice între PNL și PSD este incertă având în vedere miza atât de mare a acestui an electoral și fricțiunile deja existente dintre cele două partide.

Sunt patru rânduri de alegeri la care cele două formațiuni politice vor trebui fie să-și unească forțele, fie să se lupte între ele pentru voturi. Până acum, doar alegerile europarlamentare par să aducă PNL și PSD la un acord, cu o listă comună de candidați. În ceea ce privește alegerile locale, sursele spun că vor exista liste separate, cu posibile colaborări punctuale în localitățile în care Opoziția este mai puternică.

În același timp, coaliția încă mai discută pe marginea candidaților la alegerile parlamentare și prezidențiale.

„Cred că există șanse foarte mari ca PSD și PNL să continue să guverneze împreună după 2025, indiferent de rezultatele acestor alegeri din acest an. Acest lucru depinde de rezultatele din acest an, de următorul președinte, scorul la alegerile parlamentare și de multe altele, dar, în principal sunt absolut sigur că bună parte din PSD și bună parte din PNL pornește la drum cu gândul că din 2025 vor fi din nou împreună la guvernare, sub o formă sau alta”, spune Adrian Zăbavă pentru Ziare.com.

„Trebuie să admitem că astăzi pare o guvernare care cel puțin pentru partenerii externi oferă o oarecare stabilitate și cred că multă lume ar fi confortabilă cu situația asta”, mai spune acesta.

Consultantul politic este de părere că indiferent de ce se va întâmpla anul acesta în alegeri, „nu vom vorbi de „rupturi cruciale”, chiar dacă vor exista diferențe și „chiar dacă vor exista certuri” și candidați separați la prezidențiale, „lucru care va face din cele două partide principalii competitori”.

„Cred că lucrurile se vor regla într-un fel sau altul”, spune Zăbavă.

Consultantul politic precizează că principalii beneficiari ai acestei alianțe ar fi liberalii, mai ales dacă proporțiile negociate pe liste pentru partid vor fi de 50%, așa cum spun sursele, sau chiar 40%.

„Spun asta pentru că, așa cum arată sondajele de opinie, PSD și PNL nu sunt la această proporție. Adică într-o ipotetică candidatură pe liste proprii, PNL nu ar lua nici măcar trei sferturi, probabil, din voturile PSD”, a adăugat acesta.

Politologul Cristian Pîrvulescu, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, este și el de părere că alianța va trece „testul alegerilor”.

„O astfel de alianță va trece testul alegerilor. Problema este care este proporția între cele două formațiuni politice și în raport cu ce se formează, pentru că dacă luăm în calcul sondajele actuale ele sunt net favorabile PSD. Dacă luăm în calcul rezultatele electorale din 2020, situația ar fi mult mai echilibrată.

„Dacă vorbim despre alianță, vorbim despre capacitatea organizatorică a celor două partide, de ceea ce pot mobiliza, de forțele de pe teren și atunci o proporție de aproximativ 1 la 1, cu o mică diferență în favoarea PSD ar fi probabil acceptabilă pentru toată lumea”, declarat Cristian Pîrvulescu pentru Ziare.com.

Cristian Pîrvulescu a făcut o paralelă cu Uniunea Social-Democrată (USL), formată tot în 2011, la inițiativa lui Dan Voiculescu, care a avut un succes electoral răsunător la alegerile parlamentare și locale din 2012, dar care, punctează politologul, s-a destrămat în cele din urmă din cauza neînțelegerilor dintre partide.

„Nu ar fi o premieră. PSD și PNL, este adevărat că nu acest PNL, dar totuși PNL, au avut o alianță politică - USL, care a câștigat cu o majoritate covârșitoare alegerile din 2012, atât pe cele locale, cât și pe cele parlamentare, ceea ce însă nu a asigurat stabilitate îndelungată Guvernului Ponta. În 2014, relațiile dintre cele două partide s-au rupt și s-a ajuns la situația în care PNL a câștigat prezidențialele și a fuzionat cu PDL”, a precizat Pîrvulescu.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat marţi, 20 februarie, o posibilă alianţă între PSD şi PNL, la alegerile din acest an, pe fondul pericolului extremismului. Potrivit surselor, această alianță ar urma să se numească simplu - "PSD-PNL".

În ceea ce privește comasarea alegerilor parlamentare cu prezidențialele şi un candidat comun la prezidenţiale încă nu a ajuns la un acord în coaliţia de guvernare, acest subiect urmând să fie discutat după rezultatul primelor alegeri din vară şi în funcţie de poziţionarea celor două partide în preferinţele electoratului.

Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a spus că au primit rezultatele unei cercetări sociologice care arată că mai mult de 60% dintre români doresc comasarea şi o majoritate chiar mai mare şi o continuitate a guvernării.