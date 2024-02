Politicienii traseiști care au schimbat tabăra, crezând că au tras lozul câștigător. Scenariul candidaților comuni PNL-PSD le-ar putea distruge planurile

Alianța de guvernare este în pline discuții legate de organizarea alegerilor în 2024. Un anunț din partea liderilor celor două partide este așteptat joi. Pe lângă comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare și cele parlamentare cu cele prezidențiale se mai analizează varianta susținerii unui singur candidat pentru funcția de președinte, pentru cea de primar general, dar și punctual în teritoriu pentru funcțiile de primari.

Probleme în Alianță chiar de la formarea ei

Încă de la formarea Alianței au fost lideri județeni sau primari care nu au fost mulțumiți de noua organizare ba chiar au refuzat să voteze în consiliile locale alături de noii parteneri politici.

Ideea strategiei propuse în Alianță are ca argument principal faptul că alegerile locale vor fi organizate într-un singur tur și, de obicei, primarul în funcție are șanse mari să fie reales.

O problemă cu care s-a confruntat PNL a fost trecerea unor primari, consilieri sau președinți de filiale la PSD chiar înainte de a începe anul electoral.

Chiar dacă cele două partide se vor înțelege să susțină același candidat, aplicarea unei astfel de strategii ar putea ridica probleme. O susținere din partea PNL a celor care au plecat din partid, dezamăgiți, va fi mai greu de realizat.

De asemenea, procentual, PSD a primit mai mulți politicieni care vor vrea să candideze pentru un nou mandat, ori nefiind liste comune, scorul din alegeri al PSD ar putea fi semnificativ mai mare.

Și la nivel de imagine, o susținere presupune conferințe de presă și manifestări comune, campanii în stradă și un efort din partea ambelor partide. Declarațiile politice ale unor lideri locali arată că nu sunt dispuși la încetarea criticilor aduse partenerului de guvernare din acest moment.

În luna ianuarie, preşedintele PNL Dâmboviţa, senatorul Virgil Guran, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, că la nivelul judeţului se rupe alianţa cu PSD. Motivul a ținut de alocările bugetare pe care președintele PSD al Consiliului Județean le-ar fi dat-o primarilor PNL.

Consilierii PNL nu au participat la votarea bugetului, iar Virgil Guran a declarat va comunica decizia sa și președintelui Nicolae Ciucă.

„Nu am discutat cu preşedintele Ciucă acest aspect. O să îl informez. Preşedintele Ciucă nu o să aibă nimic de spus, din contră, cred eu că va fi şi el deranjat de faptul că se fac discriminări, că se încearcă racolări de primari”, a mai spus senatorul Virgil Guran.

Nicolae Ciucă “Foarte mult mă deranjează”

În luna noiembrie 2023 a fost un adevărat val de treceri de la PSD la PNL care a fost blamat chiar de conducerea PNL.

Nicolae Ciucă spunea că un pact de neagresiune ar fi trebuit să fie de la sine înțeles din moment ce ambele partide guvernau împreună.

“Dacă am fi înțeles la vremea respectivă că trebuie să ne respectăm între noi și să avem considerație pentru partenerii noștri, nu am fi încurajat traseismul politic la nivelul aleșilor locali și nu am fi ajuns să vedem care ia doi, trei primari dintr-o parte sau cinci, șase din alta și să arătăm care e mai atractiv. Foarte mult mă deranjează și am avut o discuție serioasă, în care am precizat că acest lucru este inacceptabil.

Nu așa se lucrează într-o coaliție, nu așa putem să câștigăm voturile românilor, asigurându-ne că primarii sunt cei care reglează cureaua de transmisie a alegerilor din 2024”, a spus Nicolae Ciucă.

Fostul prefect liberal al judeţului Olt, Florin Homorean, a anunțat în noiembrie că s-a înscris în PSD, spunând că ”partidul Brătienilor este departe de ceea ce ne-a determinat să ne afiliem politicii liberale”.

Alături de acesta au mai plecat doi primari liberali şi alţi consilieri judeţeni şi locali PNL.

La mijlocul lunii septembrie 2023, Marcel Romanescu, primarul liberal din Târgu Jiu, a anunțat că a trecut la PSD. Tot din județul Gorj au plecat din PNL în PSD primarii Dumitru Leuștean din Novaci-Romîni, Dumitru Modrea din Turcinești, Vili Pasăre din Drăgotești și Aristică-Daniel Coiculescu din Arcani.

„Din păcate, PNL Gorj are alte obiective, la care nu pot adera. Nu poţi face politica judeţului stând cu ochii după interesele personale. Singurul meu obiectiv a fost şi rămâne dezvoltarea municipiului, iar pentru asta este nevoie de oameni serioşi, capabili să pună umărul la realizarea tuturor proiectelor ce vizează bunul mers al societăţii”, a declarat edilul potrivit g4media.

De altfel, în acea perioadă toată organizația de femei a PNL Târgul Jiu a migrat la PSD.

După plecările din luna noiembrie, multe organizații PNL nu au mai așteptat ca anumiți lideri să plece, ci au restrâns sprijinul politic pentru aceștia din momentul în care au aflat că respectivii au discuții cu PSD. Este cazul președintelui Consiliului Județean Constanța care a fost abandonat de partid în luna decembrie.

”Cel mai important motiv pentru care echipa liberală a ales să nu îl mai susțină pe Mihai Lupu este inabilitatea sa, șocantă, de a derula proiecte în Constanța. A primit constant sprijinul nostru, concretizat inclusiv în finanțări consistente pentru Constanța! În schimb nu a reușit să ofere nici măcar un proiect constănțenilor. Mai mult decât atât, chiar a blocat inițial investiții importante în comunitățile pe care le administrează primarii liberali. Termină anul și cu buget pe excedent”, a declarat Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța.

Tot la Constanța primarul PNL din localitatea Ovidiu, George Scupra, este curtat pentru o funcție în Consiliul Județean din partea PSD.

Dar nu toate aceste treceri sunt benefice pentru PSD, Cătălin Cherecheș a trecut și prin PNȚCD, UNPR și PNL. Vara trecută în luna iunie anunța că se întoarce “acasă” la PSD, însă la scurt timp după, a avut probleme cu legea atât de grave încât a ajuns să fugă din țară.

În cazul unor astfel de primari susținerea unui candidat comun și pregătirea unei campanii pentru ambele partide ar putea să ajute chiar opoziția în cazul în care se vor descoperi anumite nereguli cu candidatul propus.

Ce spune Codul Administrativ despre traseismul în rândul edililor locali?

La suspendarea şi încetarea mandatului primarului se poate ajunge prin pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales, conform Codului Administrativ.

Însă, mai mulți primari rămân teoretic în partidele în care au fost aleși, dar în declarații politice recunosc că au trecut la alte formațiuni și anunță public faptul că vor candida la alegerile din 2024 pe listele altor partide.

Este și cazul primarilor de mai sus care ar fi trebuit să renunțe la mandat într-o astfel de situație.

Un alt scenariu de reacție din partea unui partid este cel în care primarul pierde susținerea, un caz foarte cunoscut este cel al conflictului dintre PSD și Mihai Chirica pe vremea lui Liviu Dragnea. Dar în acest caz, chiar dacă nu mai aparținea formațiunii politice, pentru că a fost dat afară din partid, acesta nu și-a pierdut funcția.

În cazul în care au probleme penale sau certuri cu conducerea partidului primarii preferă să se autosuspende din funcțiile de partid pentru a nu pierde mandatul. Pus sub acuzare de DNA, primarul din Botoșani, Cosmin Andrei, a apelat exact la această tehnică.