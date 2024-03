Alegeri 2024. Cine sunt favoriții în viziunea lui Victor Ponta: “Oricine intră în turul doi cu George Simion, îl bate” INTERVIU VIDEO

Conflictele din Alianța PNL-PSD continuă deși a mai rămas puțin timp până la primul test al alegerilor. Unii candidații care și-au dorit să intre în cursa pentru Primăria Capitalei nu au fost desemnați pentru a reprezenta cele două partide din coaliția de guvernare, iar un candidat comun pentru alegerile prezidențiale se va discuta după 9 iunie.

Invitatul Rubricii “Cu fața la alegători”, Victor Ponta, a analizat modul în care se creionează campania și motivația din spatele alegerilor făcute până în acest moment de partide. Din lupta dintre PNL și PSD, fostul premier spune că, cel puțin în București, vor avea de câștigat candidații care nu sunt susținuți de actuala putere.

“În București poate să câștige Nicușor Dan, el ca persoană, nu neapărat Alianța, probabil că Alianța care îl susține pe Nicușor Dan va avea 15-20%, nu se pune problema să aibă majoritate în București”, a declarat Victor Ponta pentru Ziare.com.

Despre rezultatele sondajelor care îl plasează pe Cristian Popescu Piedone pe primele locuri, acesta spune că profilul edilului de la Sectorul 5 este în concordanță cu ceea ce caută votanții bucureșteni.

“În primul rând, faptul că nu este atașat în ochii bucureștenilor de un partid dintre cele puternice reprezintă un avantaj. Într-o comună sau orășel, dacă nu ești de la PSD sau PNL, nu are rost să faci politică. În București este invers.

Am participat la toate alegerile din 1990, eu nu mă simt dependent de primar, aoleu, trebuie să îmi dea mie primarul ceva, dimpotrivă, mi se pare mai degrabă că trebuie să îmi placă, el depinde de votul meu. Asta explică de ce în București doar doi oameni au fost populari în 33 de ani, Traian Băsescu și Sorin Oprescu. Restul au luat voturi dar nu au fost populari, este o mare diferență.”, spune fostul premier.

Doar în cazul Capitalei, asocierea cu partidele aflate la guvernare dăunează percepției pe care alegătorii o au despre un anumit candidat. Această stare de fapt nu este o noutate, ci are precedent la toate alegerile locale de după Revoluție.

“Eu cred că pentru doctorul Cîrstoiu prea mult PSD și prea mult PNL îl încurcă, nu îl ajută. De altfel, Sorin Oprescu a pierdut când a candidat de la PSD și a câștigat ca independent.

Și Nicușor Dan și-a păstrat tot timpul acest profil, da, sigur, mă sprijină un partid sau altul, dar eu sunt Nicușor Dan care nu mă duc la ședințe de partid și nu primesc ordine.

Asta în București este un avantaj și pentru Nicușor și pentru Piedone. Cu cât îl critică mai tare partidele mari, cu atât cred că îl ajută. În al doilea rând, este genul de personaj politic, i-am spus și lui, mie mi se pare că este copilul lui Traian Băsescu cu Sorin Oprescu. Genul de comunicare pe gustul bucureșteanului.

Nu toți bucureștenii merg la Ateneu și operă, nu au toți master și doctorat, este un oraș unde stilul direct, popular populist, este foarte bine primit.”, argumentează Victor Ponta.

“El apare acum ca cineva care a fost o victimă și s-a luptat cu sistemul”

Un alt argument care explică popularitatea de care se bucură popescu Piedone este chiar faptul pentru care este și blamat. Condamnarea în Cazul Colectiv, sentință din care edilul a executat, chiar în timpul mandatului actual la Sectorul 5, un an și o lună din cei patru ani stabiliți inițial de judecători.

“O să susțin, atrăgându-mi și critici, că în cazul Colectiv Piedone a fost un țap ispășitor. Dacă se întâmpla Colectivul la Cluj, sau la Sibiu, nimeni nu spunea că trebuie să îi băgăm în închisoare pe Boc sau pe Iohannis. Chiar judecătorii l-au eliberat, el apare acum ca cineva care a fost o victimă și s-a luptat cu sistemul. Ceea ce place bucureștenilor, uitați-vă cât l-am chinuit cu dosare pe Traian Băsescu în 2003-2004 până l-am făcut președinte. Câte dosare are Donald Trump și am impresia că îl ajută chestia asta.”, spune președintele Pro România.

Cât despre șansele candidatului PNL-PSD, acesta spune că managerul Spitalului Universitar este o alegere inspirată, dar nu are popularitatea pe care o aveau celelalte nume propuse, dar care ar fi stârnit conflicte în Alianță.

“Să vedem dacă bucureștenii vor spune: hai să fim cu puterea și cu sistemul, și din punctul acesta de vedere nu a venit PSD-ul cu cine știe ce analfabet sau incompetent, dar nu este genul de candidat pe care bucureștenii îl votează.

Deocamdată nu se alege candidatul cu potențial de vot cel mai mare, era și Gabriela Firea și Sebastian Burduja. Decizia privind candidatura lui Cîrstoiu nu a fost pentru că este cel mai popular. A fost inversă, hai să nu îi alegem pe cei populari că o iau razna.”, spune invitatul Ziare.com.

Victor Ponta a mai precizat că nici în alte mari capitale nu sunt votați candidații partidelor de la putere. În restul localităților din țară, acesta prevede o victorie zdrobitoare PNL-PSD, care vor câștiga într-un procent covârșitor, în opinia sa, alegerile locale.

“La nivel național a fost acest calcul corect, chiar dacă foarte cinic: punem primarii, aproape toți sunt acum de la PSD, PNL, UDMR, ce mai era la USR, PMP, Pro România au fost luați. Practic din 3200 de primari puterea va avea să spunem 3199, eventual pierde la București dar poate să absoarbă această pierdere.

În zona rurală și în zona urbanului mic contează ce spune primarul. De fapt toți europarlamentarii sunt vechii europarlamentari, la al doilea, al treilea mandat.”, spune Victor Ponta.

Alegerile prezidențiale, un test pentru strategii PNL și PSD

Un alt motiv de dispută în Alianța PNL-PSD este faptul că ambele partide ar vrea să fie reprezentate la alegerile prezidențiale. Liderii celor două partide au anunțat că vor lua o decizie în funcție de procentele înregistrate la alegerile locale și vor decide și dacă vor intra în cursă cu un candidat comun. Nu este exclusă din această ecuație posibilitatea susținerii unui candidat independent.

“E foarte posibil, pentru că regula de bază, așa cum am învățat-o eu empiric, dincolo de lecturi de specialitate, este că nu îți plac oamenii prea populari, ci cei care știi că nu vor ieși din regula sistemului. Marcel Ciolacu are un partid mai puternic dar Nicolae Ciucă are acest uriaș avantaj, nimeni nu își închipuie că va ieși fie și cu un milimetru din liniile stabilite.

O să vedem după 10 iulie. O să vedem și ce candidați anti-sistem vor fi, pentru că dacă este George Simion o să fie simplu, oricine intră în turul doi cu George Simion îl bate. Dacă este un alt candidat s-ar putea să îl încurce pe candidatul puterii.

Decizia clasică este să îl alegi pe cel care are potențialul de vot cel mai mare. Cred că în 2024 toate alegerile coaliției de guvernare vor fi după chipul și asemănarea domnului Iohannis, fără surprize, fără ieșiri din linii și fără sentimentalisme sau prea mult interes pentru ce vrea poporul.”

Acesta a precizat că nici în interiorul celor două partide nu s-au luat anumite decizii cu entuziasm, mai ales pentru susținerea unor candidați vocali împotriva partenerului de guvernare, Rareș Bogdan sau Mihai Tudose.

“S-a luat decizia pe metoda Iohannis, vă place, nu vă place, așa trebuie făcut. Și la prezidențiale și la parlamentare se va merge pe aceeași metodă, Marea problemă vine în 2025 pentru că genul acesta de decizii nu îți aduce sprijin public.”, a mai precizat fostul premier.

Șansele ca un candidat independent să intre în turul II

Cât despre scenariul în care Mircea Geoană, sau alt candidat independent, să ajungă în turul doi al alegerilor prezidențiale, Victor Ponta spune că depinde de cine va candida din partea marilor partide.

“În mod normal aș spune că nimeni nu are vreo șansă dacă nu este susținut de unul dintre marile partide din România. Totuși, dacă în iunie decizia va fi ca PSD să nu aibă candidat și să susțină candidatul PNL, pe domnul Ciucă, atunci cred că domnul Geoană are o șansă reală să intre în turul doi.

Pentru că electoratul PSD nu se va simți reprezentat, dar și pentru că Mircea Geoană este la NATO, vorbește limbi străine, accesează zone dincolo de electoratul disciplinat al PSD. Dacă PSD are candidat în persoana domnului Ciolacu, atunci sigur că nu are de unde să strângă Mircea Geoană atât de multe voturi”, a concluzionat Victor Ponta.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos:

