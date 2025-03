Nicușor sau Crin? Cui îi predă Lasconi ștafeta electorală?

Odată încheiată epopeea moțiunii de cenzură inițiată de partidul AUR, în succesul căreia nu au crezut nici măcar toți parlamentarii care și-au pus semnătura pe document, drept pentru care aceasta a picat cu mai puține voturi decât numărul de semnături, acum toate eforturile partidelor politice se vor concentra asupra alegerilor prezidențiale care vor avea loc la începutul lunii mai, iar fiecare dintre candidații care aspiră să ocupe fotoliul de la Cotroceni, și formațiunile politice care îi sprijină, vor încerca să abordeze cele mai bune strategii care să le asigure succesul.

Cea mai interesantă ofertă politică a momentului a venit chiar de la președintele PSD, Marcel Ciolacu, proaspăt reconfirmat și relegitimat în funcția de premier în urma eșecului monumental înregistrat de opoziția parlamentară, în încercarea de a-l debarca de la Palatul Victoria. După ce l-a făcut knockout în plenul Parlamentului pe liderul AUR, George Simion, cu un discurs extrem de tăios la adresa acestuia și a falsului suveranism pe care îl propovăduiește, Ciolacu și-a îndreptat atenția către USR, partid pe care l-a invitat să înceapă discuțiile pentru o eventuală participare la guvernare, cu condiția susținerii candidaturii lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale.

Dacă Elena Lasconi a respins categoria oferta premierului Ciolacu, spunând că este o declarație neserioasă, Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, care de ceva vreme se află el însuși într-o campanie electorală pentru funcția de șef la USR, a fost ceva mai nuanțat și a afirmat că ”Există oameni buni în PSD și PNL, oameni credibili, alături de care ne putem așeza la masă și să trecem România prin perioada asta complicată. Cu toate sinceritatea, aritmetic, uitându-ne la Parlament, o majoritate pro-europeană nu o poți face fără PSD. Așa arată acum Parlamentul, așa au votat românii de 1 decembrie, ori fără ei acolo nu iese un guvern sau majoritate pro-europeană”. Dacă Lasconi a retezat scurt orice punte de comunicare cu PSD, Moșteanu a lăsat ușa dialogului deschisă.

Cum perspectivele USR de a intra la guvernare, după alegerile din mai, ar putea să fie spulberate de rezultatul catastrofal care se prefigurează în sondajele de opinie pentru candidatura Elenei Lasconi, aceasta trebuie să decidă cât mai rapid care este calea de urmat. Își asumă riscul unei noi candidaturi la prezidențiale, deși nu mai este în postura de a reprezenta ”soluția salvatoare”, ca la alegerile din iarna trecută, fiind repudiată și de propriul electorat, sau decide să predea ștafeta unui alt candidat, cu șanse reale de a accede în turul al doilea al alegerilor prezidențiale? Și dacă înțelepciunea va prevala în fața orgoliului, cine va fi candidatul în favoarea căruia s-ar putea retrage Lasconi din cursa prezidențială?

Opțiunea electorală naturală, pentru care au militat atât simpatizanții USR, cât și diverși lideri ai partidului, ar fi primarul Capitalei, Nicușor Dan. Iar conform sondajelor de opinie realizate până la acest moment, cea mai mare parte a electoratului USR va merge alături de Nicușor Dan, indiferent care va fi decizia finală a Elenei Lasconi în privința susținerii acestuia. O situație electorală paradoxală, care în loc să o pună pe gânduri, a determinat-o pe Elena Lasconi să iasă din nou la atac împotriva primarului Capitalei. Dacă în urmă cu câteva săptămâni Lasconi îl compara pe Nicușor cu Călin Georgescu, de data acesta l-a comparat cu Klaus Iohannis, afirmând despre acesta că "Eu nu o să mă retrag și oricum nu o să mă retrag pentru Nicușor Dan. Asta categoric. Eu mi-aș dori un președinte care să fie accesibil, nu un altfel de Klaus Iohannis. Mi-aș dori un președinte care să știu că ar lupta cu toată ființa lui pentru România”. Dacă Elena Lasconi are mari îndoieli că Nicușor Dan ar lupta pentru interesele României, în situația în care ar ajunge președintele țării, ar fi interesant să spună și pentru interesele cui crede că ar lupta, de fapt, domnul Dan, dacă în urma votului românilor va ajunge la Palatul Cotroceni?

Nici Crin Antonescu nu a scăpat de tirada acidă a Elenei Lasconi, în ciuda tonului extrem de politicos al premierului Ciolacu, care i-a solicitat susținerea pentru candidatului alianței de guvernare. Dacă pe Nicușor Dan l-a catalogat ca fiind inaccesibil, Crin Antonescu a fost etichetat drept un puturos „Cum să te dai la o parte pentru unul care nu a lucrat nimic în ultimii zece ani? Care atunci când a lucrat, că a fost parlamentar, îl știa toată lumea ca ăla care chiulește cel mai mult. (….) Am avut zece ani un inexistent. O să mai vrem încă unul la fel de puturos? Nu, mi se pare absolut incredibil. Nu, sub nicio formă. Și eu nu cedez pentru X sau pentru Y. Eu nu vreau să cedez această luptă pentru România”. Cu astfel de declarații belicoase, deși mai are în sondaje mai puțin de 10% intenție de vot, nu ar fi exclus ca, în cazul în care oricare dintre cei doi candidați, Nicușor Dan sau Crin Antonescu, ar câștiga alegerile prezidențiale, aceștia să condiționeze cooptarea la guvernare a USR de debarcarea Elenei Lasconi din fruntea partidului.

Elena Lasconi mai are la dispoziție și scenariul retragerii în favoarea unei eventuale candidaturii a lui Ilie Bolojan. Deși a fost chestionat de jurnaliști în privința unei posibile intrări în cursa prezidențială, cu ocazia conferinței de presă organizate la Palatul Cotroceni, acesta a evitat să dea un răspuns tranșant, lăsând, totuși, loc de speculații. Cum noua ”echipă câștigătoare” din PNL se pregătește să-i închidă definitiv ușa pentru șefia partidului, acesta fiind în pericol să piardă și șefia Senatului, lui Bolojan i-ar mai rămâne la dispoziție varianta unei candidaturi la alegerile prezidențiale, fie independent, fie susținut de o parte din PNL și USR.

Pentru Elena Lasconi ceasul electoral a început să ticăie. Timpul scurt care a mai rămas până la încheierea perioadei de depunere a candidaturilor o obligă să ia o decizie cât mai rapidă. Se aruncă cu capul înainte într-o nouă candidatură, de data aceasta fără nicio șansă de a ajunge în turul al doilea, vulnerabilizându-și atât poziția în fruntea partidului, cât și imaginea USR, sau dovedește că are reale calități de lider și îi predă ștafeta unui candidat mult mai bine poziționat în sondajele de opinie? Un lucru este cert. La cât de fragmentată scena politică în acest moment, dacă în finala prezidențială din data de 18 mai nu va ajunge niciun candidat pro-european, singura responsabilitate o va purta Elena Lasconi.

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

