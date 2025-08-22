Previziuni sumbre pentru alegerile din 2028: „Discursul extremist este mult mai atractiv deoarece face apel la emoțiile și atitudinile negative ale cetățeanului”

Sociologul Vladimir Ionaș susține că singura alternativă pentru alegerile din 2028 va fi partidul AUR, în contextul în care încrederea populației în partidele aflate la guvernare scade, pe fondul situației economice dificile și a măsurilor fiscale dure luate de Executiv pentru reducerea deficitului bugetar.

„Singurul lucru clar este că AUR, fiind singurul partid de opoziție, crește. Crește pentru că PSD, PNL și USR, fiind la guvernare împreună, vor deconta toate măsurile mai puțin populare pe care acum guvernul le pune în practică. Este o chestiune care, probabil inclusiv partidele care au format coaliția asta, așteptau să se întâmple”, punctează sociologul Vladimir Ionaș pentru adevarul.

Pe de altă parte, expertul susține că nu se așteaptă totuși ca AUR să ajungă la procentul de 50% pe fondul fragilității coaliției de guvernare.

„Depinde foarte mult de cum vor evolua lucrurile, depinde foarte mult dacă această coaliție va rezista în această formulă, dacă vor mai apărea partide care să joace rolul de partid de opoziție, pentru că mai sunt foarte mulți ani. Dacă merge la fel ca până acum, putem spune că AUR se va apropia de 50% fără probleme. Dar e un scenariu puțin probabil, pentru că eu mă îndoiesc că această coaliție va rezista până în 2028”, spune Ionaș.

Ads

Pe de altă parte, psihologul Mihai Copăceanu subliniază că nu doar lipsa unei alternative va juca un rol important în alegerile din 2028, ci și emoțiile create ca urmare a situației economice. Criza, susține acesta, crește foarte mult emoțiile și reacțiile negative, ca stresul și anxietatea, ceea ce face electoratul să fie mult mai vulnerabil la discursul extremist.

„Discursul extremist este mult mai atractiv deoarece face apel la emoțiile și atitudinile negative ale cetățeanului și anume la furie și revoltă, la dorința de dreptate și mai grav la răzbunare și agresivitate. Adică se potrivește perfect pe nevoile imediate și alerte ale cetățenilor”, explică psihologul Mihai Copăceanu pentru „Adevărul”.

Acesta subliniază că liderii partidelor extremiste speculează foarte bine aceste emoții, folosind tehnici manipulatorii și afirmații false, pentru a-și atinge obiectivele.

Ads

„O persoană care are un nivel ridicat de stres tinde să gândească irațional și mai puțin critic și logic, ceea ce reprezintă un fundament perfect pentru discursul extremist, o oportunitate de neratat. Mai mult, cetățenii devin revoltați și agresivi și caută cu rapiditate un vinovat față de care să se îndrepte aceste emoții negative. Liderii partidelor extremiste nu fac altceva decât să se folosească de aceste emoții negative ale cetățenilor (reprezintă cea mai bună resursă), tocmai pentru a-și justifica discursurile acuzatorii, pentru a-și justifica demersurile politice și pentru a-și crește popularitatea și cifrele din sondaje. În acest sens, speculează foarte bine aceste momente, folosind tehnici manipulatorii și afirmații false, doar pentru a-și atinge scopul”, mai arată psihologul Mihai Copăceanu.

Ads