Scandal uriaș într-o țară europeană din cauza pariurilor politicienilor pe data alegerilor

Alister Jack, unul dintre cconservatorii care au pariat pe data alegerilor și au câștigat FOTO Facebook /The National Newspaper

Secretarul de Stat pentru Scoția, Alister Jack, este cea mai nouă figură importantă a Partidului Conservator din Marea Britanie implicată în scandalul pariurilor pe data alegerilor. Jack susține că nu a încălcat legislația, dar faptul că data alegerilor a fost decisă de Rishi Sunak, premier și șef al conservatorilor, ridică multe semne de întrebare.

Alister Jack a fost luat în vizor de Comisia de Jocuri de Noroc din Marea Britanie ca al cincilea conservator care a pariat pe data alegerilor anticipate și a câștigat. Membru al cabinetului condus de Rishi Sunak, el susține că este complet nevinovat.

„Nu am știut nimic de data alegerilor până în ziua în care a fost făcut public anunțul. Nu am pariat în luna mai”, a declarat Alister Jack pentru The Guardian.

Anunțul alegerilor anticipate a fost făcut de premierul Rishi Sunak pe 22 mai, iar data stabilită pentru turul de scrutin este 4 iulie.

Jack, numit în funcție de fostul premier Boris Johnson, a făcut în total trei pariuri cu privire la data alegerilor și doar unul a fost câștigător.

Alți conservatori anchetați de Comisia de Jocuri de Noroc din Marea Britanie sunt Russell George, membru în parlamentul galez, Craig Williams, candidat la alegerile parlamentare și apropiat al lui Rishi Sunak, Tony Lee, șeful campaniei electorale a conservatorilor, și soția sa Laura Saunders, care candidează la alegeri pentru un loc în parlament, și Nick Mason, care este implicat în campaniile conservatorilor.

