Nicușor Dan taie elanul celor care cer anticipate: "Nu se pune problema. O instabilitate pe care România nu și-o permite"

Autor: Mihai Diac
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 18:21
Nicușor Dan, președintele României - FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, 11 septembrie 2025, că, în opinia sa, 'nu se pune problema de alegeri anticipate', subliniind că aceste alegeri anticipate ar reprezenta 'o instabilitate pe care România nu și-o permite'.

'Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta. Noi suntem într-o situație economică care era destul de dificilă. Suntem interconectați cu piața financiară, mai precis sunt multe instituții care ne-au împrumutat, și o condiție pentru ca această relație de care România are nevoie absolută în momentul ăsta să continue este ca România să fie stabilă și va fi stabilă. Deci nu se pune problema de alegeri anticipate', a spus șeful statului la B1 TV.

Oficial, cele mai apropiate alegeri care se vor desfășura în România sunt cele pentru funcția de primar general al Capitalei (exact funcția din care s-a retras Nicușor Dan, când a devenit președinte al României). Aceste alegeri ar putea să aibă loc, cel mai devreme, în luna noiembrie 2025. PNL și USR negociază pentru a stabili un candidat comun la funcția de primar general, în timp ce PSD, aproape cu certitudine, va avea un candidat propriu.

#alegeri anticipate Romania, #alegeri anticipate, #Nicusor Dan, #instabilitate, #instabilitate economica Romania , #anticipate
