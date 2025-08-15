CNA se pregătește pentru scenariul alegerilor anticipate în primăvara lui 2026. Jurcan: „Fiecare autoritate responsabilă ar trebui să procedeze la fel”

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 15 August 2025, ora 15:12
Valentin Jurcan, vicepreședintele CNA, despre posibilitatea alegerilor anticipate în 2026 FOTO captură video YouTube /George Buhnici

Membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) spun că alegerile prezidențiale din 18 mai au reprezentat un punct de cotitură pentru propaganda rusă în România. Vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, spune că Federația Rusă a trecut de la obiectivele pe termen scurt (influențarea alegerilor) la cele pe termen lung, precum schimbarea preferinței pro-europene a românilor.

„Vedem că se dorește o reorientare a opțiunilor românilor de la o țară pro-occidentală, pro-europeană, către una care să fie solitară, izolaționistă, ceea ce știm cu toții că duce de fapt la o reorientare a României spre zona de ieșire din Uniunea Europeană și de a rămâne în siajul Federației Ruse. Mesajele sunt construite ca atare și ceea ce ne îngrijorează cel mai tare în acest moment este faptul că la nivelul conținutului nu mai identificăm atât de des și mai ales atât de clar conținut ilegal. Și de ce fac această observație: fiindcă în privința acțiunii CNA, noi, atunci când discutăm despre a elimina un conținut în baza Directivei privind serviciile audiovizuale, deja celebra directivă DSA (Digital Services Act, n.r.), ne referim exclusiv la conținutul ilegal. Iar directiva enumeră foarte clar care sunt tipurile de conținut ilegal și ce înseamnă, de exemplu, dezinformare sistemică”, a declarat Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, într-un interviu pentru News.ro.

El spune că instituția se pregătește pentru orice scenariu, inclusiv organizarea de alegeri anticipate în primăvara lui 2026.

„Noi acționăm în acest moment gândindu-ne și având în minte scenariul cel mai rău, și anume că anul viitor, în primăvară, am putea avea alegeri anticipate! Acesta este un scenariu pe care îl avem în vedere și aici nu mă refer la elementul de politică în sine, ci mă refer la ce se întâmplă dacă! Și cred că fiecare autoritate responsabilă ar trebui să procedeze în acest mod. Prin urmare, calendarul nostru de acțiuni și de întărire a capacității de reacție a instituției noastre are, în această viziune, un deadline (termen limită, n.r.) foarte clar”, a mai spus vicepreședintele CNA.

El spune că România nu a fost pregătită să facă față atacului „în haită” susținut în timpul alegerilor din 2024 și 2025.

„Noi am fost atacați, ca țară, în haită! Am fost atacați prin intermediul platformelor, am fost atacați cu boți, am fost atacați folosindu-se deepfake, am fost atacați subminându-ni-se încrederea în instituții – cu aportul instituțiilor și al politicienilor, dar asta este o altă discuție – am fost atacați prin compromiterea istoriei și prin falsificarea adevărului. Am fost atacați în haită! Păi, dacă adversarul nostru este organizat, la fel trebuie să fim și noi: organizați! Și o spun și sper că se simte măcar din tonul vocii mele că este un moment în continuare grav, în care nu avem voie să lăsăm garda jos! Ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei luni”, a mai spus Valentin Jucan.

