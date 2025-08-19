AUR cere alegeri anticipate. "Românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva. Noi credem că revenirea la cetăţean este unica soluţie"

Autor: Daniel Groza
Marti, 19 August 2025, ora 14:59
Prim-vicepreşedintele AUR, Marius Lulea, a declarat că singura soluţie pentru formarea unei majorităţi parlamentare legitime este revenirea la cetăţean, prin organizarea de alegeri anticipate, subliniind că actuala coaliţie nu reflectă votul românilor şi că AUR este deschis colaborării pentru implementarea reformelor esenţiale, dacă există parlamentari sau partide dispuse să şi le asume.

Lulea a subliniat că pentru AUR nu este relevant cine conduce Partidul Social Democrat, iar actuala majoritate nu este legitimată, pentru că "românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva".

"Noi considerăm că aceste partide care formează actuala coaliţie sunt incapabile, nu au profesioniştii necesari, dacă îi aveau, guvernau bine ţara. Pentru a putea asigura o viitoare majoritate parlamentară, alta decât cea din momentul de faţă, poziţia noastră este cea pe care am exprimat-o în spaţiul public, că nu ne putem asuma decât să facem reformele necesare pe care ei le doresc. Întrebaţi PSD dacă vrea reforma administrativă. (...) Nu vor exista în aceste partide suficienţi parlamentari care să-şi asume aceste reforme, dacă nu le dictează stăpânii, cei care îi creditează, şi probabil că acolo se va ajunge, să facă aceste reforme, ei nu le vor face", a susţinut Lulea, la o conferinţă de presă.

Totodată, el a transmis că AUR este deschis colaborării pentru implementarea reformelor esenţiale, precum cea administrativă, în cazul în care vor exista parlamentari sau partide care îşi asumă reformele statului.

"Nu contează că le facem noi, că le fac ei, că suntem într-un guvern minoritar. Noi credem că revenirea la cetăţean este unica soluţie. În momentul de faţă noi nu vedem altă soluţie decât alegeri anticipate şi să decidă românii în urma unor alegeri anticipate. Există această majoritate care nu a fost votată de români (...) Românii au votat ceva şi s-au trezit cu altceva. (...) Este nevoie de alegeri anticipate, ca să decidă cetăţenii. Nu putem noi decide", a transmis liderul AUR, care a amintit că şi în Italia şi Germania au avut loc astfel de alegeri.

AUR vrea să dea jos Guvernul Bolojan. Vor depune o nouă moțiune de cenzură: "În loc să taie din cheltuielile politice, puterea alege să lovească în antreprenori, angajați" VIDEO
AUR vrea să dea jos Guvernul Bolojan. Vor depune o nouă moțiune de cenzură: "În loc să taie din cheltuielile politice, puterea alege să lovească în antreprenori, angajați" VIDEO
Alianța pentru Unirea Românilor atacă Guvernul Bolojan, acuzând că pachetul 2 de măsuri fiscale afectează antreprenori, angajați și familii, și anunță depunerea unei noi moțiuni de...
Ce s-ar întâmpla dacă ar candida Călin Georgescu la Primăria Capitalei. Bucureștenii și reziliența la discursul extremist
Ce s-ar întâmpla dacă ar candida Călin Georgescu la Primăria Capitalei. Bucureștenii și reziliența la discursul extremist
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, după o perioadă de absență din spațiul public, a început să redevină tot mai activ în ultima perioadă. De la discursurile...
